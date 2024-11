News des Tages am 28.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.11.24

Terror in der Adventszeit? Faeser mahnt zu Wachsamkeit auf Weihnachtsmärkten

Die Weihnachtsmarkt-Saison ist eröffnet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sehnt „schöne Begegnungen in der Adventszeit“, aber spricht zeitgleich eine Warnung aus. Konkrete Gefährdungshinweise gebe es zwar aktuell nicht, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Aber wir haben angesichts der abstrakt hohen Bedrohungslage weiter Grund zu großer Wachsamkeit und konsequentem Handeln für unsere Sicherheit“, so die Politikerin. Die Gefährdungslage durch islamistischen Terror sei jedoch anhaltend hoch.

Große Änderung am Bahnhof! DARAUF müssen wir bald verzichten

Die Deutsche Bahn verzichtet künftig an Bahnhöfen auf eine wichtige Sache! Ab 15. Dezember fallen die Aushänge für die Ankunftspläne an den Bahnhöfen weg, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. „Reisende benötigen verlässliche Informationen in Echtzeit“, hieß es. Am zuverlässigsten erfahre man die Ankünfte und Abfahrten über die Monitore am Bahnsteig. Außerdem seien die Informationen über das Internet und die App der Deutschen Bahn abrufbar.

Hochgiftiges Reptil tötet 16-Jährigen

Am Montag beißt eine Schlange einem 16-jährigen Jungen in den Fuß. Zunächst bemerkt er den Biss gar nicht – wenig später kollabiert der Australier und verstirbt. „Beau war ein lebhafter, mitfühlender, liebevoller junger Mann, der so viele Gründe zum Leben und eine strahlende Zukunft vor sich hatte“, erinnern sich seine Liebsten. „Sein Tod hat in unseren Herzen und in der Familie eine unbeschreibliche Leere hinterlassen“, schreiben seine Angehörigen.