News des Tages am 28.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.06.24

Vernichtendes Urteil der US-Medien nach TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump

Zum ersten Mal in der Geschichte der USA standen sich in der Nacht zum Freitag ein amtierender und ein Ex-Präsident in einem TV-Duell gegenüber. Das Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump wurde auf dem Sender CNN übertragen und dauerte 90 Minuten. Nach dem Schlagabtausch beherrscht vor allem ein Thema die Schlagzeilen: Der Gesundheitszustand von Joe Biden. „Da ist eine tiefe, breite und sehr aggressive Panik in der Partei. Sie fragen sich, ob sie Biden bitten sollen, zurückzutreten, oder ob prominente Demokraten dies fordern sollen. Sie riefen immer wieder: Oh mein Gott, was sollen wir tun?“, meint Statistik-Guru John King von CNN. Das Fazit der US-Medien war vernichtend. „In der ersten Präsidentschafts-Debatte lieferte Biden die Leistung ab, die die Demokraten gefürchtet hatten. Ein Mangel an Kraft und Kampfbereitschaft. Trump gelang es dagegen ungewöhnlicherweise in einer 90-minütigen Show voller Beleidigungen und politischer Gegensätze, die Fassung zu bewahren“, schreibt etwa das Wall Street Journal.

Heftige Unwetter: Überflutungen nach Gewitter-Knall

Am Donnerstag wüteten schwere Unwetter in Deutschland und haben ein reinstes Chaos hinterlassen. Besonders schlimm traf es am Mittag die Stadt Detmold (Kreis Lippe) in NRW: Hier fielen binnen kurzer Zeit 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Land unter herrschte auch in Hamburg – der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Hansestadt zuvor die höchste Warnstufe ausgerufen. Die Zugstrecke zwischen Bremen und Hamburg musste gesperrt werden. Auch in Baden-Württemberg wurden einige Zugstrecken gesperrt. Ein Blitzeinschlag soll ein Feuer in einer Scheune in Weismain im Landkreis Lichtenfels ausgelöst haben. Nach einem Blitzeinschlag in Dresden in einen Supermarkt kamen zwei Mitarbeiter ins Krankenhaus.

A24 Richtung Hamburg: 16 Verletzte bei Reisebus-Unfall

Bei einem Unfall mit einem Reisebus wurden 16 Menschen verletzt. In der Nacht zu Freitag kam der Bus aus Danzig mit 59 Reisenden von der Fahrbahn ab – anschließend krachte das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke. In dem Ort Blievenstorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim ereignete sich das Unglück. „Sechs sind in ein Krankenhaus nach Schwerin gekommen, die anderen konnten vor Ort entlassen werden“, erklärte ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung. Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. „Vermutlich aus Unachtsamkeit“, sagte der Polizeisprecher.