News des Tages am 26.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.11.24

Donald Trump: Zwei der Strafverfahren werden eingestellt

Sein Sieg bei der US-Präsidentenwahl bringt Donald Trump nicht nur zurück an die Macht. Nun werden auch zwei Strafverfahren eingestellt. Sonderermittler Jack Smith beantragte die Einstellung des Verfahrens wegen versuchten Wahlbetrugs in der US-Hauptstadt Washington – dem stimmte die Richterin zu. Gleichzeitig zog Jack Smith seine Berufung gegen die Einstellung des Strafverfahrens in der Dokumenten-Affäre im US-Bundesstaat Florida zurück.

Sie wollte die Tiere auf dem Hof ihrer Eltern füttern: Schweine beißen Milena (17) tot

Sie sollte sich um die Schweine auf dem Hof ihrer Familie im Dorf Uschanka in Russland kümmern – und musste mit dem Leben bezahlen! Da die Eltern in die Stadt gefahren sind, sollte die 17-jährige Tochter die Schweine füttern. Doch dabei wird sie plötzlich von einem Schwein umgeworfen. Danach verliert sie das Bewusstsein. „Alle anderen Schweine haben sie angegriffen“, berichtet The Mirror. Als ihre besorgten Eltern sie telefonisch nicht erreichen können, bitten sie eine Freundin ihrer Tochter nach Milena zu sehen. Dort findet sie dann die Leiche der 17-Jährigen. Blutverlust ist die Todesursache, nachdem die Tiere ihre Oberschenkelarterie aufgerissen haben.

Weihnachtsmann schlägt Kind (4) mit Rute ins Gesicht

Ein Vierjähriger streckt in Stralsund auf dem Weihnachtsmarkt einem 62-Jährigen die Zunge heraus. Der als Weihnachtsmann verkleidete Mann reagiert darauf mit Gewalt. Der 62-Jährige schlägt den 4-Jährigen ins Gesicht. Offenbar habe der Mann das als „erzieherische Maßnahme“ gesehen, wie die Polizei später mitteilte. Das hat nun Konsequenzen: Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung gestellt.