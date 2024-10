News des Tages am 25.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.10.24

Gruppen-Vergewaltigung schockt Italien

Diese Tat schockt Italien: In Turin ist eine Gruppe Männer über eine Frau hergefallen und hat sie vergewaltigt. Die brutale Tat ereignete sich bereits am 15. Oktober 2024, wurde jedoch erst jetzt durch italienische Medienberichte bekannt. Die Frau war nach eigenen Aussagen gegen 19 Uhr auf der Suche nach einem Geldautomaten. Sie wurde anschließend von einem jungen Mann gefragt, ob sie was brauche und führte die Frau anschließend zum Geldautomaten – dabei wurde sie in eine Falle gelockt. Der Mann riss ihr das Handy aus der Hand und rannte weg – die 27-Jährige rannte hinterher. Der Dieb floh in eine Ruine. „Aus einem anderen Teil des Raumes kamen vier bis fünf nordafrikanische Männer. […] Obwohl ich sagte, ich wolle nur das Telefon zurück und gehen, versperrten mir zwei von ihnen den Ausgang. Zwei andere schubsten mich und warfen mich auf eine Matratze“, sagte die 27-Jährige laut Medienberichten. Mindestens zwei der Männer sollen sich dort an ihr vergangen haben.

Cem Özdemir will Spitzenkandidat bei Landtagswahl werden

Cem Özdemir will die Grünen in Baden-Württemberg in die Landtagswahl 2026 führen und will den drohenden Machtverlust verhindern. „Meine Entscheidung steht: Ich möchte Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Ministerpräsident von Baden-Württemberg dienen und alles für dieses Land geben“, erklärte der Politiker in einem Brief. Der 76-jährige Winfried Kretschmann hatte schon vor längerem angekündigt, nach drei Wahlperioden nicht mehr antreten zu wollen.

SPD unterbricht Sondierungsgespräche wegen BSW-Stimmen für AfD-Antrag im Landtag

CDU, SPD und BSW haben diese Woche Sondierungsgespräche begonnen. Die SPD hat die Gespräche nun unterbrochen. Nachdem Teile der BSW-Fraktion im Sächsischen Landtag am Freitagmittag für den AfD-Antrag zur Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses gestimmt haben, reagiert die SPD Sachsen verärgert. Die Vorsitzenden der SPD Sachsen, Kathrin Michel und Henning Homann, sagten zum Abstimmungsverhalten im Landtag laut dem MDR: „Der heutige Schulterschluss von AfD und BSW bei der Abstimmung über einen Corona-Untersuchungsausschuss ist eine schwere Belastung für die laufenden Sondierungsgespräche. Die SPD wird deshalb bis zu einer Klärung der Spitzen die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen aussetzen.“