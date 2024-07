News des Tages am 25.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.07.24

Klima-Chaoten legen Flughafen Frankfurt lahm

Erst haben gestern Klima-Chaoten den Airport in Köln/Bonn lahmgelegt, nun auch Frankfurt: Alle Starts und Landungen waren bis 7 Uhr gecancelt. Der Flugverkehr wurde mittlerweile wieder aufgenommen. „Seit 7 Uhr sind erste Bahnen wieder nutzbar. Der Flugverkehr wird langsam wieder hochgefahren. Seit 7 Uhr gibt es erste Landungen, Starts sind seit 7.20 Uhr wieder möglich. Wir behalten uns rechtliche Schritte vor. Den Tätern drohen empfindliche Strafen. Durch solche Aktionen gefährden sie nicht nur den Flugverkehr, sondern auch Menschenleben“, sagt Fraport-Sprecher Christian Engel in der Bild-Zeitung. Die „Letzte Generation“ schreibt beim Kurznachrichtendienst X, dass sich sechs Aktivisten auf die Rollbahnen geklebt haben.

Kind verbrüht – Flieger muss sofort landen

Ein Neunjähriger verbrüht sich mit heißem Tee auf einem Flug von London nach Italien – und zwar so sehr, dass der Pilot eine Notlandung einleiten muss. Der junge Passagier zieht sich dabei Verbrennungen dritten Grades zu, wie ein Polizeisprecher laut RTL mitteilt. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen und dort behandelt. Ersten Ermittlungen zufolge habe sich der Junge den heißen Tee aus Unachtsamkeit übergekippt.

Unglück beim Wandern: Mann stürzt vor den Augen seiner Familie in den Tod

Ein Mann ist bei einem Sturz am Berg Milseburg tödlich verunglückt. Der 57-Jährige war mit seiner Familie unterwegs, als er plötzlich mehrere Meter in die Tiefe fiel. Die Rettungskräfte hatten zunächst Schwierigkeiten, den Mann in dem unwegsamen Gelände zu erreichen. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht – dort erlag er seinen Verletzungen. Der Berg Milseburg liegt bei Hofbieber im Landkreis Fulda in Hessen. Es handelt sich dabei um ein beliebtes Ausflugsziel.