News des Tages am 24.07.24

Die Nachrichten des Tages am 24.07.24

Klima-Chaoten legen Flughafen Köln/Bonn lahm

Seit 5 Uhr am Morgen geht am Flughafen Köln/Bonn (NRW) gar nichts mehr! Klima-Chaoten sind auf das Flughafengelände gelangt und sorgen für eine Unterbrechung im Flugverkehr. Drei Personen hatten sich am frühen Morgen auf einer Rollbahn festgeklebt. „Die Kollegen sind auch mit einem Hubschrauber im Einsatz, um aus der Luft zu überprüfen, ob weitere noch unentdeckte Personen auf dem Rollfeld sind“, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei in der Bild-Zeitung. „Unbefugte haben sich am Mittwochmorgen, 24.07.2024, Zutritt zum Sicherheitsbereich des Flughafens Köln/Bonn verschafft. Der Flugbetrieb ist aufgrund des Polizeieinsatzes derzeit eingestellt. Weitere Informationen folgen, sobald diese vorliegen“, schrieb der Airport beim Kurznachrichtendienst X.

Donald Trump will Kamala Harris den Geldhahn zudrehen

Das verspricht, ein schmutziger Wahlkampf zu werden! Donald Trump will seiner wahrscheinlichen Konkurrentin Kamala Harris den Geldhahn zudrehen, wie mehrere US-Medien berichten. Das Trump-Team habe eine Beschwerde bei der US-Bundesbehörde zur Wahlkampf-Finanzierung (FEC) eingereicht. Der Vorwurf: Sie greife auf Gelder zu, die Noch-Präsident Joe Biden gesammelt habe. „Kamala Harris versucht, Joe Bidens übrig gebliebenes Wahlkampfgeld in Höhe von 91,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 84 Millionen Euro, Anm. d. Red.) zu stehlen“, heißt es in der Beschwerde.

Kurz vor Olympia! Gruppenvergewaltigung erschüttert Paris

Eine Touristin wurde in Paris von fünf Männern missbraucht. Die 25-Jährige feiert am vergangenen Wochenende im bei Touristen beliebten 18. Arrondissement – ganz in der Nähe des Revue-Theaters Moulin Rouge. 5 Uhr morgens lief die Frau verstört herum, suchte Zuflucht in einem Imbiss und erzählte danach, dass sie von fünf Männern vergewaltigt wurde. Die Polizei bringt die junge Frau dann ins Bichat-Krankenhaus, dort wird sie auch von Gerichtsmedizinern untersucht.