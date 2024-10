News des Tages am 23.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.10.24

CDU, SPD und BSW: Sondierungsgespräche für „Brombeer-Koalition“ in Sachsen

Nach dem Kennenlernen folgt die Sondierung: Mit dem Versuch, die sogenannte Brombeer-Koalition auf die Beine zu stellen, haben die sächsische CDU, SPD und das BSW am Dienstag begonnen. Es gebe eine „gute Grundlage“ für die Sondierungen, heißt es bei allen drei Parteien. „Es ist nicht klar, ob das Ganze am Ende zu einer Regierung führt“, sagt Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) dem Tagesspiegel. „Vor uns liegen sehr anstrengende und auch schwierige Gespräche“, heißt es weiter. Jedoch sei er sehr zuversichtlich.

60 Frauen in 32 Jahren getötet: Australien in Angst vor Serienkiller

In Australien wurden zwischen den Küstenstädten Newcastle und Byron Bay (Bundesstaat New South Wales) 60 Frauen in 32 Jahren getötet – offenbar von einem Serienkiller. Dieser läuft noch immer frei herum. „Etwaige Zusammenhänge zwischen den Fällen wurden möglicherweise übersehen“, so der ehemalige stellvertretende Polizeipräsident von New South Wales, Mick Willing, laut Daily Telegraph. Und weiter: „Viele von diesen Fällen liegen einfach in der Datenbank und wurden nie wieder angeschaut.“ Auch Kriminalpsychologe Tim Watson-Munro sagt: „Die Zahl der Frauen, die getötet oder verschwunden sind, ist extrem verstörend. Wenn Menschen zur selben Zeit am selben Ort verschwinden, ist das ein massives Warnsignal.“

US-Gesundheitsbehörde ermittelt: Kolibakterien-Ausbruch bei McDonald’s

In mehreren US-Bundesstaaten wurden Menschen nach einem Besuch bei McDonald’s krank. Laut der Fast-Food-Kette könnte das Problem bei einem Zwiebel-Lieferanten liegen. Der Ausbruch habe Ende September begonnen und erstrecke sich auf zehn US-Bundesstaaten, erklärte die US-Gesundheitsbehörde CDC. Insgesamt sind 49 Fälle in den Bundesstaaten bekannt. Ein älterer Mensch sei in Colorado gestorben. Ob Zwiebeln oder Rinderhackfleisch die Ursache für die Infektionen sein könnten, wird derzeit von der Behörde untersucht.