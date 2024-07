News des Tages am 23.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.07.24

US-Zeitung berichtet über Verschwörung gegen Joe Biden

Die Zeitung New York Post berichtet über eine Verschwörung innerhalb der Demokraten. Demnach sollte Joe Biden aus dem Amt gezwungen werden. Laut dem Zeitungsbericht wurde ihm gedroht: Wenn er nicht freiwillig abtrete, werde man ihn herausdrängen. Besonders das TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden sorgte damals für Furore. „Die Debatte war eine Falle, um die Demokraten zu überzeugen, dass er nicht für das Präsidentenamt antreten kann“, wird ein Insider zitiert. Die Quelle verrät weiter erschreckende Details: „Als ich ihn vor ein paar Jahren gesehen habe, war es beängstigend. Er wiederholte nur Slogans und hatte keine Ahnung, wer ich bin.“

Umfrage-Tief: Grüne so unbeliebt wie seit Jahren nicht mehr

Im aktuellen Meinungstrend von INSA für die Bild-Zeitung verliert die Ampel-Partei einen halben Prozentpunkt und landet nun bei 10,5 Prozent. Nach dem schlechten Ergebnis bei der Europawahl will die Öko-Partei einige Schlüsse ziehen: „Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschen einem einen Denkzettel verpassen und dann auch noch das Gefühl haben, die haben das nicht einmal mitbekommen“, erklärte Partei-Chefin Ricarda Lang im ZDF-Sommerinterview. Die SPD kommt auf 15 Prozent, die FDP auf 5 Prozent – ein schlechtes Ergebnis für die Ampel-Parteien. Die Union kommt auf gute 31 Prozent und die AfD liegt bei 17 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bleibt bei 9 Prozent und mit 3,5 Prozent wären die Linken nicht mehr im Bundestag vertreten.

Mallorca: Mädchen (11) stirbt nach Sturz von Hotel-Balkon

Auf Mallorca ist ein elfjähriges Mädchen beim Sturz von einem Hotel-Balkon ums Leben gekommen. Im beliebten Urlaubsort Alcúdia fiel das Kind aus dem siebten Stock und 20 Meter tief. Unmittelbar nach dem Sturz des Mädchens trafen Rettungskräfte am Hotel ein und versuchten, das Mädchen wiederzubeleben – jedoch scheiterten die Versuche und das Kind wurde später für tot erklärt. Bei dem verunglückten Mädchen handele es sich um eines von drei Kindern der Familie aus Irland, wie der britische Mirror berichtet.