News des Tages am 22.11.24

Die Nachrichten des Tages am 22.11.24

Angela Merkel rechnet mit Olaf Scholz ab: „Kein Paradebeispiel für Würde“

Es gibt schlechte Noten für Olaf Scholz von seiner Vorgängerin! Angela Merkel hält die Wutrede des Bundeskanzlers für „kein Paradebeispiel für Würde“, sagte sie in einem Interview mit dem Spiegel. Angela Merkel sagt weiter: „Der Bundeskanzler führt das Verfassungsorgan Bundesregierung an. Sein Amt hat eine Würde, und die sollte einen stets leiten.“ Dann teilt die Ex-Kanzlerin noch weiter aus: „Man verspürt eine Menge Emotionen, aber besser ist, man schreit die Wand in seinem Büro an als die deutsche Öffentlichkeit. […] Ich konnte mich als Kanzlerin auch nicht tagelang in meinem Gemütszustand aufhalten, sondern musste die Wut hinter mir lassen und schauen, dass ich vorankomme.“

Valentin (2) steckt stundenlang in Schacht fest

Valentin stürzt in Pirna (Sachsen) einen mehreren Meter tiefen Schacht herunter und bleibt stecken. Der Schacht ist offenbar nur durch einen losen aufgelegten Deckel gesichert. Es begann eine Rettungsaktion, die über mehrere Stunden andauerte. „Das Kind war glücklicherweise ansprechbar und die Eltern haben beruhigend auf ihn eingeredet“, erzählt Einsatzleiter Peter Kammel laut RTL. Weiter erklärt er: „Es war von oben kein Rankommen an den eingeklemmten Jungen im Schacht. Keine erwachsene Person war so schmal, dass die Rettungskräfte in den Schacht einsteigen oder selbst kopfüber an den Jungen herankommen konnten.“ Der Schacht wurde ausgegraben – später konnte der 2-Jährige mit einem Seil gerettet werden.

Deutschlands dämlichste Diebe? Gangster sprengen Kontoauszugsdrucker statt Geldautomaten

Über diese Gangster lacht ganz Deutschland! Statt eines Geldautomaten sprengten zwei Männer einen Kontoauszugsdrucker. Anschließend haben sie sich auch noch von der Polizei erwischen lassen. Die Sprengung ereignete sich in einer Bankfiliale in Köln-Mülheim, wie RTL berichtet. Am heutigen Tag sollen die beiden Männer einen Haftrichter vorgeführt haben – bisher schweigen sie zu der Tat.