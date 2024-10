News des Tages am 21.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.10.24

Nach Teil-Stopp im Bundesrat: Union will verschärftes „Sicherheitspaket“

Das „Sicherheitspaket“ der Ampel ist im Bundesrat zum Teil gestoppt worden. Die Union besteht auf Verschärfungen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte der Bild-Zeitung, Deutschland benötige „eine angemessene Speicherung von Verkehrsdaten bei den Telekommunikationsanbietern“. Der Politiker weiter: „Wir müssen unseren Sicherheitsbehörden das Handwerkszeug geben, um Terroristen und andere Straftäter im Internet und in sozialen Medien aufzuspüren.“ Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm, hat eine ähnliche Auffassung: „Bei diesen Maßnahmen gibt es akuten Nachbesserungsbedarf beim ‚Sicherheitspaket‘ der Ampel“, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post.

Wirbelsturm „Oskar“: Hurrikan trifft auf ein Kuba ohne Strom

Seit Tagen ist Kuba ohne Strom. Nun trifft auch noch ein Hurrikan auf das Festland. Der Wirbelsturm erreichte den Karibikstaat nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC als Hurrikan der schwächsten Kategorie. Bereits am Freitag war in Kuba das veraltete Stromnetz zusammengebrochen – seitdem haben Millionen Menschen in dem Karibikstaat keinen Strom. Zwar war in Hauptstadt Havanna am Sonntag wieder Strom vorhanden – jedoch ist auch dort das Netz wenige Stunden später wieder zusammengebrochen.

Studie zur Mediennutzung: Lineares Fernsehen bleibt beliebt

Die Nutzung des linearen Fernsehens ist weiter enorm hoch und ging in den vergangenen drei Jahren nur leicht zurück, wie eine Studie herausgefunden hat. Eine große Mehrheit von 81 Prozent der Zuschauer in Deutschland schaut laut einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte überwiegend das herkömmliche Fernsehen – und das, obwohl es zahlreiche Streamingplattformen gibt. Bei den Streaming-Plattformen sehen Experten das Ende der enormen Wachstumsphase. Demnach haben knapp zwei Drittel (64 Prozent) der deutschen Haushalte ein Streaming-Abo abgeschlossen – das sind so viele wie auch im letzten Jahr.