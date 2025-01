News des Tages am 21.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.01.25

Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt

Donald Trump hat seine zweite Amtszeit als US-Präsident angetreten. In Washington legte er im Beisein seiner Frau und Kinder den Amtseid ab. Wegen der derzeitigen eisigen Kälte in der US-Hauptstadt fand die Zeremonie nicht wie üblich vor dem US-Kapitol statt, sondern wurde nach drinnen verlegt. „Das ‚Goldene Zeitalter‘ von Amerika beginnt genau jetzt“, sagte Donald Trump. „Jede Nation wird uns beneiden, und wir werden nicht zulassen, dass wir ausgenutzt werden.“, so der US-Präsident weiter. Die ganze Nation stelle sich hinter seine Agenda, „mit einem dramatischen Anstieg der Unterstützung aus praktisch allen Teilen unserer Gesellschaft – jung und alt, Männer und Frauen, Afroamerikaner, hispanoamerikanische Bürger, asiatische Amerikaner, Menschen aus der Stadt, dem Vorort und vom Land“.

CDU-Politiker (24) lag erstochen in seiner Wohnung

Die Feuerwehr rückt zu einem Brand in einem historischen Mehrfamilienhaus an der Doktor-Herrmann-Straße in Beelitz-Heilstätten (Brandenburg) aus. Kurz danach wird ein lebloser Mann geborgen. Kurz danach kommt heraus: Laut der Bild-Zeitung handelt es sich um den CDU-Politiker Christoph R. Seine Leiche habe „massive Verletzungen im Hals- und Kehlkopfbereich“ aufgewiesen, teilte die Polizei mit. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Brandenburger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Christoph R. war Mitglied der Jungen Union in Brandenburg und hatte sich im Vorstand der CDU in Beelitz engagiert.

Verdi droht mit großen Streiks im öffentlichen Dienst

Millionen Menschen arbeiten im öffentlichen Dienst. In dieser Woche beginnen die Tarifverhandlungen. Sollten die Arbeitgeber kein gutes Angebot vorlegen, droht Verdi mit Streiks. Verdi-Chef Frank Werneke kündigt in der Süddeutschen Zeitung an, in der Lage zu sein, „einen Arbeitskampf erfolgreich durchzuführen“. „Es liegt jetzt an den Arbeitgebern, ob ein Streik nötig wird“, so Frank Werneke. Und weiter: „Wichtig wäre, dass sie spätestens in der zweiten Verhandlungsrunde ein gutes Angebot vorlegen.“