News des Tages am 20.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.09.24

Drei Tote, weil heißer Föhn auf Stofftier lag

Eine Mutter und zwei kleine Kinder sterben nach einem Brand im Kinderzimmer im Bremer Ortsteil Ellener Feld. Nun wurde die Brandursache ermittelt – das Feuer brach aus, weil ein heißer Föhn auf einem Kuscheltier lag. Teile des Stofftieres gerieten dabei vermutlich an die noch heiße Heizspirale des Föhns, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der Brand ist für den Tod von drei Menschen verantwortlich.

Ein Todesopfer durch Messerangriff in Rotterdam

In Rotterdam hat am Abend ein Mann Passanten mit Messern attackiert. Ein Mensch starb, einer ist schwer verletzt. Das Motiv ist völlig unklar. Laut Augenzeugen soll er „Allahu Akbar“ gerufen haben. Er soll wahllos auf Passanten eingestochen haben. Mehreren Medien zufolge konnte ein 32 Jahre alter Mann den Angreifer überwältigen und entwaffnen.

Flixbus lässt deutsche Rentner abends in Prag stehen

Nur zwei Stunden dauert die Fahrt im Flixbus von Prag nach Dresden – eigentlich. Nun hat das Unternehmen einige Retner in Prag einfach stehen lassen. „Wir standen ab 20.15 Uhr am Busbahnhof und warteten. Nachdem die Abfahrtszeit überschritten war, baten wir den Fahrer eines anderen Flixbusses, der auch nach Dresden fuhr, uns mitzunehmen. Das wurde verweigert. Kein Mitarbeiter von Flixbus kümmerte sich um uns. Der Serviceschalter vor Ort schloss um 21 Uhr“, sagt Rentner Volker Neuhäuser in der Bild-Zeitung.