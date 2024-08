News des Tages am 20.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.08.24

AfD und BSW knacken brisante Umfrage-Marke

In knapp zwei Wochen wird in Sachsen und Thüringen gewählt. Im INSA-Wahltrend steigt die AfD auf 19 Prozent und ist hinter der Union die zweitstärkste Kraft in Deutschland. Brisant: AfD und BSW kämen zusammen auf 28,5 Prozent, was rund 32 Prozent der Parlamentssitze (knapp ein Drittel) entspricht. Damit könnten die Parteien wichtige Gesetze blockieren. „AfD und BSW könnten zusammen eine Sperrminorität von einem Drittel der Bundestagsmandate erringen. Für Verfassungsänderungen, Richterwahlen etc. müsste man sie dann einbeziehen“, erklärt INSA-Chef Hermann Binkert in der Bild-Zeitung. Etwa bei Grundgesetzänderungen wird eine Zwei_Drittel-Mehrheit benötigt – ohne die beiden Parteien könnte die kommende Regierung diese nicht durchbekommen.

München: Polizisten erschießen Frau in Supermarkt

Eine Frau wurde in München in einem Penny-Markt erschossen, nachdem sie die Beamten angegriffen hatte. Zuvor soll die Frau laut einer Zeugin eine Körperverletzung begangen haben. Als sie dann in dem Supermarkt angesprochen wurde, zückte sie ein Messer – mehrere Beamten zogen daraufhin ihre Dienstwaffe und schossen. Die Frau wurde mehrmals getroffen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb die Frau um kurz vor 20 Uhr.

Tödlicher Messer-Streit in Hamburg: Mann an U-Bahnhof niedergestochen

Am späten Montagabend kam es am U-Bahnhof Billstedt in Hamburg zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Einer der Männer wurde so schwer verletzt, dass dieser starb. Rettungskräfte versuchten noch den Mann zu reanimieren – vergeblich. Zu dem Vorfall kam es am Montag gegen 23 Uhr. Ein Mann soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.