News des Tages am 19.11.24

Die Nachrichten des Tages am 19.11.24

US-Wahl: Weiterer Fox-Moderator soll Minister werden

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den ehemaligen republikanischen Abgeordneten Sean Duffy aus Wisconsin als Verkehrsminister in seiner künftigen Regierung nominiert. Duffy werde „das Goldene Zeitalter des Reisens einläuten“ und sich auf „Sicherheit, Effizienz und Innovation“ fokussieren, heißt es. Er war bis 2019 Mitglied des US-Repräsentantenhauses und ist mittlerweile Moderator beim TV-Sender Fox Business.

Gelände von Schloss Windsor: Einbrecher bei den britischen Royals

Während Prinz William und seine Familie schliefen, haben Diebe auf dem Gelände von Schloss Windsor Fahrzeuge gestohlen. Bisher fehlt von den Dieben jede Spur. Eine Gefahr für die Royals bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Einbruch ereignete sich Mitte Oktober, wurde aber erst jetzt bekannt. Medienberichten zufolge begingen die Diebe die Tat, während Thronfolger Prinz William und seine Familie in einem nahelegenen Cottage schliefen. Das Gelände ist so groß wie rund 9.000 Fußballfelder.

Hitzetod! Mutter steckt Söhne (2, 3) in Ofen

Eine Mutter hat ihre beiden kleinen Söhne bei lebendigem Leib in einem Ofen zu Tode gebacken. Nun muss Lamora Williams (31) aus Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) für den Rest des Lebens ins Gefängnis. Damals rief die Mutter den Vater der Kinder an und startete eine Live-Übertragung. Über den Anblick, als die Kinder auf dem Boden lagen, sagte er dem TV-Sender WSB-TV: „Es war wie ein echter Horrorfilm. Es war Freitag, der 13.“ Sofort wählte er den Notruf. Als die Polizei eintraf, fanden sie die Leichen der Kinder.