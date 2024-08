News des Tages am 19.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.08.24

Mädchenleiche liegt in Keller voller Blut

Schrecklicher Fund im Berliner Stadtteil Marzahn: In einem Wohnhaus an der Merseburger Straße in Berlin wurde eine Leiche entdeckt. Der leblose Körper lag laut der Bild-Zeitung in einer Blutlache. Womöglich könnte es sich um eine Straftat handeln – deshalb hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Bei der Toten soll es sich um eine Jugendliche handeln. Am Montag findet eine Obduktion statt. „Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass kein Fremdverschulden vorliegt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Riesenrad-Brand in Leipzig: „Es war schon ein großer Angst-Moment“

Am späten Samstagabend bricht ein Feuer am Riesenrad auf dem Highfield Festival bei Leipzig aus. Zwei Gondeln brannten lichterloh. Mehrere Menschen waren in dem Riesenrad gefangen – rund 30.000 Festival-Besucher mussten das Drama vom Boden aus ansehen. „Wir saßen eigentlich nur vor dem Riesenrad und haben ein bisschen entspannt und auf einmal haben wir uns gedacht, hä, woher kommt der ganze Nebel? Aber es war halt leider kein Nebel, es war halt doch Feuer“, beschreibt eine 22-jährige Augenzeugin die Situation im RTL-Interview. „Das hat man schon gespürt, dass alle Menschen gebangt haben um die Leute, die noch oben waren“, meint ein anderer Gast. Später kam die Durchsage, dass nichts Schlimmeres passiert sei: „Es war schon ein großer Angst-Moment, wenn man sieht, dieses Riesenrad ist am Brennen.“ Einige Menschen mussten danach ins Krankenhaus.

Maskierter Mann ersticht Jungen (11) beim Fußball!

In der Stadt Mocejón bei Toledo hat ein bisher unbekannter maskierter Mann einen Jungen auf einem Fußballplatz eingestochen, wie mehrere spanische Medien berichten. Sanitäter treffen zu spät ein und können dem 11-Jährigen nicht mehr helfen. „Wir stehen unter Schock”, erzählt ein Cousin des getöteten Mateo im spanischen Fernsehen. Und weiter: „Das sind sehr schwierige Momente, die wir nicht verarbeiten können und wir bitten auch um Respekt für die Familie und für den Schmerz, den wir gerade durchmachen.“