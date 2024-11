News des Tages am 18.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.11.24

Olaf Scholz: Werden Ukraine weiter unterstützen

Vor dem G20-Gipfel in Brasilien hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Bereitschaft Deutschlands bekräftigt, die Ukraine weiter zu unterstützen. „Putin muss klar werden, dass ein Spiel auf Zeit nicht funktionieren wird“, sagte der SPD-Politiker der brasilianischen Zeitung Folha de Sao Paulo. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat das Telefonat von Kanzler Olaf Scholz (beide SPD) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen Kritik verteidigt. „Mit Putin ist zurzeit nicht über Frieden zu reden und trotzdem muss man es immer wieder versuchen und gleichzeitig die Ukraine unterstützen“, sagte er in der ARD. Keine 48 Stunden nach dem Telefonat habe Putin gezeigt, „was er von Friedensverhandlungen oder von einem Waffenstillstand hält. Er hat in einer schon lange nicht mehr da gewesen Art und Weise zivile Infrastruktur in der Ukraine bombardieren lassen aus der Luft. Also das ist jetzt hier tatsächlich ein klarer Beweis, auch gerade an die Adresse von BSW und AfD.“ Zuvor hatte Russland die Ukraine massiv angegriffen.

Russischer Ballett-Star stürzt vom Balkon in den Tod

Er war DER Superstar des klassischen Balletts und war weltweit auf den Bühnen zu Hause. Nun ist Ballett-Star Vladimir Shklyarov im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Laut der New York Times ist Vladimir Shklyarov von einem Balkon gestürzt. Das Mariinski-Theater in Sankt Petersburg bestätigte den Unfalltod seines Solotänzers. Laut Süddeutscher Zeitung hatte sich der Ballett-Star nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen den Überfall auf die Ukraine positioniert und sei ein Putin-Kritiker gewesen.

Paar stirbt bei Sex-Date in Transporter

Schock-Fund in einem Transporter in Brandenburg! In Frankfurt (Oder) wurden die Leichen einer Frau und ihres Geliebten gefunden. Ersten Erkenntnissen nach hatten sich die beiden in dem Transporter zum Sex verabredet, wie die Bild-Zeitung schreibt. Rettungskräfte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein – jedoch kam jede Hilfe zu spät. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Polizei Brandenburg leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.