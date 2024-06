News des Tages am 17.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.06.24

Polizeigewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe: Elite-Einheit GSG9 kaputt gespart!

Die GSG9 ist die Elite-Einheit der Polizei und wurde kaputtgespart – zumindest meint das Heiko Teggatz, Vorsitzender der Bundespolizei-Gewerkschaft (DPolG). Er schickte deshalb einen Brandbrief an Kanzler Olaf Scholz. „Unserer Anti-Terror-Einheit GSG9 geht das Geld aus. Es fehlt an Technik, Personal und Trainingsmöglichkeiten. Verantwortlich dafür ist die Ampelregierung und ihre Sparpolitik. Mit der Streichung mehrerer Tausend Flugstunden gefährdet diese Regierung eine effektive Terrorabwehr. Gerade in Zeiten, in denen die terroristische Bedrohungslage so hoch wie nie zuvor ist, sollte lieber in die Innere Sicherheit investiert werden, als den Bau von Radwegen in Peru zu fördern“, heißt es laut der Bild-Zeitung in dem Schreiben. Innenministerin Nancy Faeser hatte bereits im vergangenen Jahr auf die drohenden Finanzlücken hingewiesen. In dem Brief schreibt Heiko Teggatz weiter: „Mittlerweile ist bekannt, dass das Haushaltsdefizit für die Bundespolizei im Jahr 2024 mit ca. 500 Mio. Euro zu beziffern ist. Insgesamt fehlen der Bundespolizei ca. 329 Mio. Euro für dringend notwendige Investitionen und ca. 176 Mio. Euro zur Deckung der laufenden Kosten.“

Wegen TikTok-Challenge? Lebensgefahr! Jungen hängen an fahrendem Zug

Drei Teenager riskierten in der Nähe von Prag ihr Leben und hockten sich während der Fahrt auf die Kopplung eines Zuges. Steckt dahinter eine TikTok-Challenge oder wollten die Jungen die Fahrkarte sparen? Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber lokalen Medien, dass die Ermittlungen aufgenommen wurden. Da es keinen Notruf zu verletzten Personen im Gleisbereich in dem Zeitraum gegeben hat, ist das Trio offenbar wohlbehalten am nächsten Bahnhof angekommen.

Florida: Alligator frisst Frau (†41)

Im US-Bundesstaat Florida hat ein Alligator eine Frau (†41) gefressen. In der Nähe der Stadt Clearwater wurde die obdachlose Frau von dem Tier attackiert. Laut TMZ wurde das Tier erschossen und die Frau aus dem Bauch geschnitten. „Ich bemerkte, dass es einen Körper in seinem Maul hatte. Als ich das sah, rannte ich sofort zur Feuerwehr“, schilderte ein Augenzeuge gegenüber dem TV-Sender Fox. Ihre Tochter trauert bei Facebook: „Wir hatten gehofft, noch viele, viele Jahre mit ihr verbringen zu können. Leider hat Gott sie früher nach Hause gerufen, als unsere Herzen bereit waren. Niemand verdient es, so zu sterben.“