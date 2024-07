News des Tages am 16.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.07.24

Weil es stinkt: Flieger mit England-Fans muss umkehren

Den armen Engländern hat nicht nur die Endspiel-Niederlage bei der EM gestunken. Ein Eurowings-Flug von Berlin nach Manchester ist kurz nach dem Start abgebrochen worden. Ein „undefinierbarer Geruch in der Kabine“ sei der Grund gewesen. Es wurde eine „Luftnotlage“ erklärt – ein übliches Verfahren, um landen zu können. Die Passagiere haben dann den Flieger verlassen können. Die Feuerwehr untersuchte anschließend die Maschine – Besonderheiten wurden nicht festgestellt. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Passagiere und Crew“, sagte eine Sprecherin laut RTL.

Ralf Schumacher „überwältigt von den vielen tollen, weltweiten Rückmeldungen“

Ralf Schumacher hat sich als homosexuell geoutet und sei überwältigt von den Reaktionen. „Ralf & Étienne sind überwältigt von den vielen tollen, weltweiten Rückmeldungen, damit hätte wirklich keiner gerechnet“, teilte ein Sprecher der Familie gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit. Mit einem Schnappschuss, wo er sich Arm in Arm mit einem Mann zeigt, hatte sich Ralf Schumacher am Wochenende geoutet. Schumachers Sohn David schrieb zu dem Foto: „Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir Papa und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.“ Ein Sprecher der Familie erklärte weiter: „Für Ralfs Familie hat das Privatleben oberste Priorität und ist wie bisher Privatsache. Weder sein Partner Étienne, noch Ralf und sein Sohn David werden sich über das Gesagte hinaus derzeit weiter äußern. Wir bitten die Privatsphäre aller auch weiterhin zu respektieren.“

Wo ist Vanessa Huber? Vermisstenfall erneut bei „Aktenzeichen XY“

Vanessa Huber ist seit dem 5. November 2022 wie vom Erdboden verschluckt. Laut der Polizei sei ein Gewaltverbrechen wahrscheinlich. Der Druck soll auf den Täter erhöht werden – deshalb spielt der Fall erneut bei „Aktenzeichen XY“ eine Rolle. Es ist bereits der zweite Versuch in der ZDF-Fahndungssendung. Zuletzt wurde die damals 39-Jährige beim Einkaufen gefilmt – danach verschwand sie spurlos. Nun erhofft sich die Polizei erneut den entscheidenden Hinweis, welcher zum Täter führen kann. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.