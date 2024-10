News des Tages am 15.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.10.24

Verfassungsschutz kündigt neues Gutachten an: AfD-Entscheidung fällt noch in diesem Jahr

Steht die AfD vor einem Verbotsverfahren? Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, kündigt ein neues Gutachten zur AfD an. Derzeit gilt die Partei als Verdachtsfall. Es könnte jedoch sein, dass die Partei als höher eingestuft wird. Möglich wäre eine Einstufung als „gesichert extremistisch und verfassungsfeindlich“. Das könnte laut Experten zwangsläufig zu einem Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe führen.

Pläne der EU-Kommission: Neues EU-Gesetz für Rückführungen angekündigt

Der Prozess der Rückführung von illegal eingereisten Migranten soll in der EU bald reibungsloser laufen. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. Der Vorschlag werde „klare Kooperationsverpflichtungen für rückgeführte Personen“ enthalten, kündigte sie in einem Brief an die 27 Mitgliedsstaaten an, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. „Aber wir brauchen einen neuen Rechtsrahmen, um unsere Handlungsfähigkeit zu verbessern“, heißt es darin weiter.

Martina Hefter gewinnt Deutschen Buchpreis 2024

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat entschieden: Die Gewinnerin heißt Martina Hefter. Mit dem Roman „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ über Heiratsschwindel hat die Autorin überzeugt. „Auf faszinierende Weise verbindet der Roman zermürbenden Alltag mit mythologischen Figuren und kosmischen Dimensionen, er navigiert zwischen Melancholie und Euphorie, reflektiert über Vertrauen und Täuschung“, heißt es in dem Urteil der Jury. Martina Hefter wurde in Pfronten im Allgäu geboren. Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Künstlerin. Sie schreibt nicht nur Romane, sondern ist auch Tänzerin und Performancekünstlerin.