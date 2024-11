News des Tages am 14.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.11.24

Nach Regierungserklärung von Olaf Scholz: Startschuss für den Wahlkampf

Die Ampel ist zerbrochen, der Termin für die Neuwahl steht – nun beginnt der Wahlkampf. Oppositionsführer Friedrich Merz fand im Bundestag nach der Regierungserklärung von Olaf Scholz heftige Worte: „Sie spalten das Land, Herr Bundeskanzler. Sie sind derjenige, der für diese Kontroversen und für diese Spaltung in Deutschland verantwortlich ist. So kann man ein Land einfach nicht regieren.“ Olaf Scholz begrüßte die Einigung auf einen Termin für die Neuwahl des Bundestags. „Der Termin Ende Februar steht nun und ich bin sehr dankbar dafür.“ Er werde am 11. Dezember die Vertrauensfrage beantragen

Repräsentantenhaus bleibt bei den Republikanern

Der künftige US-Präsident Trump wird sich zu Beginn seiner Amtszeit auf eine Mehrheit in beiden Kongresskammern stützen können. Die Republikaner erringen im Repräsentantenhaus mindestens 218 Mandate. Die Republikaner haben sich bereits die Mehrheit in der anderen Kammer, dem Senat, gesichert. Die starke Machtbasis im Kongress verschafft Trump politisch großen Handlungsspielraum. Zentrale Gesetzesvorhaben können damit leichter beschlossen werden.

Um sein Geld zu erben! Frau vergiftet Partner mit Cocktail

In Österreich ist eine 32-jährige Frau wegen zweifachen Mordversuchs zu 20 Jahren Haft verurteilt. Mit einem Cocktail hat sie ihren Partner vergiftet – sie wollte ihn damit umbringen, um an sein Erbe zu gelangen. Der Mann überlebte die Attacke nur knapp. Das Getränk beinhaltete eine Mischung aus Methanol und sogenannten Magic Mushrooms. Das Methanol im Cocktail ließ den Mann laut Anklage fast erblinden. Der Gutachter bescheinigte der 32-Jährigen zwar Zurechnungsfähigkeit, aber auch eine Persönlichkeitsstörung.