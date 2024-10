News des Tages am 14.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.10.24

Donald Trump erwägt Militäreinsatz gegen „Feind im Inneren“

Am 6. Januar 2021 stürmten Hunderte Trump-Anhänger das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington. Nun warnt der Republikaner erneut vor Chaos am Tag der US-Wahl. Auf die Frage des Fernsehsenders FOX News, ob er am Wahltag mit Chaos rechne, sagte er: „Ich denke, das größere Problem ist der Feind im Inneren.“ Und weiter: „Wir haben einige sehr schlechte Menschen. Wir haben ein paar kranke Leute, linksradikale Irre. Und ich denke, dass sie das Problem sind.“ Er erwägt, mit äußeren Mitteln dagegen vorzugehen: „Wenn nötig durch die Nationalgarde, oder wenn wirklich nötig, durch das Militär.“

Mann wird in Berlin von U-Bahn mitgerissen

Ein Fahrgast bleibt in der Nacht zu Sonntag (13. Oktober) mit seinem Fuß zwischen einem U-Bahn-Zug und dem Bahnsteig stecken. Dann fährt der Zug los – und der 36-Jährige wird mitgeschleift. „Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen“, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber der B.Z. Die Tragödie ereignete sich in der Samariterstraße. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Der genaue Unfallhergang soll untersucht werden. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler aber aus.

Kommt der Spätsommer zurück? Schluss mit Bibbern – bis zu 25 Grad in dieser Woche

Zuletzt zeigte sich das Wetter eher unbeständig und der Herbst nahm Fahrt auf. Kommt nun nochmal der Spätsommer zurück? In dieser Woche könnte das Thermometer nämlich auf bis zu warme 25 Grad steigen – besonders im Süden können die sommerlichen Werte erreicht werden. Und auch in anderen Regionen der Republik wird es mit bis zu 22 Grad sehr mild für die Jahreszeit. „Der Dienstag steht im Zeichen von Hochdruckeinfluss”, erklären die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst laut RTL. Und weiter: „Doch im Herbst heißt dies erst mal gebietsweise Nebel oder Hochnebel, der sich in der vorangegangenen Nacht gebildet hat.“