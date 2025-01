News des Tages am 14.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.01.25

Razzia bei 17-Jährigem nach Kugelbombe an Silvester

In der Silvesternacht hat eine Kugelbombe in Berlin-Tegel mindestens acht Menschen verletzt. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Polizisten haben die Wohnung eines 17-Jährigen am Dienstagmorgen gestürmt. Sebastian Büchner, Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagt in der Bild-Zeitung: „Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass der 17-Jährige für die Explosion verantwortlich sein könnte.“ In einer Polizeimeldung hieß es damals: „Ein 41-Jähriger erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Auch sechs weitere Personen, darunter drei Kinder im Alter von zweimal 9 und einmal 12 Jahren, eine 15-Jährige und zwei Erwachsene im Alter von 22 und 44 Jahren wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.“

Teenagerin wird von über 60 Männern vergewaltigt

Eine junge Frau beschuldigt insgesamt 64 Männer, sie seit ihrem 13. Lebensjahr vergewaltigt zu haben. Die BBD berichtet, dass 28 Männer davon in Untersuchungshaft sitzen. Der Missbrauch an der heute 18-Jährigen ereignete sich demnach im Bundesstaat Kerala im Süden Indiens. Die Angeklagten seien zwischen 17 und 47 Jahre alt. Vergewaltigungen und Missbrauch kommen in Indien immer wieder vor. Dem „National Crime Records Bureau“ zufolge wurden im Jahr 2022 etwa mehr als 31.000 Fälle von mutmaßlicher Vergewaltigung von Frauen gemeldet.

Blitzeis-Gefahr in Deutschland!

Die Nacht war knackig kalt, die Temperaturen gingen runter auf bis zu -17 Grad im Siegerland. Nun kommt eine Warmfront von Norden – und die bringt Blitzeis mit sich. Für Fußgänger und Autofahrer ist also Vorsicht geboten. Die Kälte geht damit in Deutschland aber auch zu Ende und in den kommenden Tagen wird es wieder deutlich wärmer. In der Nacht kommt die Front auch vom Erzgebirge bis in den Südosten Bayerns voran und bringt auch Niederschläge mit sich. In den nächsten Tagen wird es milder und vor allem wieder sonniger.