News des Tages am 13.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.11.24

Robert Habeck verpasst Wahlkampf-Auftakt im Bundestag

Mal wieder zwingt die Panne eines Regierungsfliegers einen deutschen Top-Politiker dazu, am Boden zu bleiben! Die Rückkehr von Wirtschaftsminister Robert Habeck aus Lissabon verzögert sich wegen einer technischen Panne am Flieger und verpasst damit die erste Regierungserklärung von Olaf Scholz nach dem Ampel-Crash im Bundestag, wie die Bild-Zeitung meldet. Bislang war Robert Habeck von Pannen in Regierungsflugzeugen verschont geblieben! Zuletzt hatte vor allem Außenministerin Annalena Baerbock mit Problemen bei Regierungsfliegern zu kämpfen.

Immer mehr Sexualstraftaten: Grüne fordern Bahn-Waggons nur für Frauen

Immer mehr Frauen und Mädchen werden Opfer von sexuellen Übergriffen an S- oder U-Bahnhöfen. Vor allem in den Abendstunden kommt es immer wieder zu Übergriffen. Nun fordert eine Berliner Verkehrsexpertin separate Waggons für weibliche Passagiere. Der Auslöser: Im Februar vergewaltigte ein Mann (33) auf der Linie U3 in der letzten Bahn nach Krumme Lanke eine Frau (63). In den vergangenen Jahren sind sexuelle Übergriffe auf Frauen in der Hauptstadt drastisch angestiegen. Die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Berliner Senat, Antje Kapek, erklärt laut Bild: „Ich stehe aber zur Konzentration auf Frauen. Sie sind häufiger Gewalt ausgesetzt, haben einen übergeordneten Schutzbedarf.“

Neue Gewitter und wieder Starkregen in Spanien

Die Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe von Valencia sind noch nicht abgeschlossen. Nun herrscht in Spanien erneut Unwetteralarm. Am Dienstag kamen heftige Regenfälle herunter. Am Mittwoch und Donnerstag sind vor allem in den Küstenregionen um Gandia (südlich von Valencia) sowie rund um Malaga größere Regenmengen möglich. Örtlich sind 50 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. In der Region Malaga und Marbella sind sogar bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.