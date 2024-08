News des Tages am 13.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.08.24

Kassenärzte-Chef beklagt Aggressivität in Arztpraxen

Die Situation in deutschen Arztpraxen eskaliert zunehmend, findet Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Denn Patienten würden immer häufiger ausrasten. „Dass sich Patienten nicht benehmen können und eine schräge Einschätzung der eigenen Behandlungsdringlichkeit haben, ist ein Nationen-übergreifendes Phänomen. Was sich allerdings auch häuft: Da ist einer krank, und sechs Leute kommen als Begleitung mit in die Praxis oder die Notaufnahme und machen Radau. Das ist bemerkenswert und extrem unangenehm“, erklärt er in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Ich hatte selbst schon einen Patienten, der eine Tür kaputt getreten hat“, sagt Andreas Gassen, welcher in einer Gemeinschaftspraxis praktiziert.

Badeunglück in NRW: Junge (6) ertrinkt in Badesee

Tragisches Unglück am Montagabend am Blausteinsee in Eschweiler! Ein Junge wollte sich die Hände waschen – und kehrte nicht mehr zu seinen Eltern zurück. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks rückten aus, wie die Bild-Zeitung meldet. Einige Stunden später wurde die Leiche des 6-Jährigen gefunden. Ein Notarzt versuchte noch, das Kind zu reanimieren – erfolglos. Die Eltern standen unter Schock und mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Erst 37 Grad – danach drohen heftige Unwetter

In Deutschland wird der heutige Dienstag wohl der bisher heißeste Tag des Jahres – bis zu 37 Grad sind möglich. Doch es braut sich etwas zusammen: Heftige Gewitter, Platzregen, Hagel und sogar Sturmböen könnten für Unruhe sorgen. Erste Gewitter sind am Dienstag im Süden möglich, am Mittwoch könnte es in vielen weiteren Regionen der Republik knallen. Und auch am Donnerstag gibt es noch keine Entwarnung.