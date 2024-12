News des Tages am 12.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.12.24

Freiflug und Startgeld! CDU-Vize offenbart Heimkehr-Plan für syrische Flüchtlinge

Nach dem Sturz von Baschar al-Assad hofft Syrien wieder auf Frieden. Der CDU-Fraktionsvize Jens Spahn (44) schlägt nun vor, heimkehrwillige Syrer mit Handgeld und einem Freiflug zu unterstützen. „Ich würde in einem ersten Schritt mal sagen, wir machen ein Angebot. Wie wäre es, wenn die Bundesregierung sagt: Jeder, der zurückwill nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1000 Euro“, erklärte der Politiker gegenüber RTL/n-tv. Dann führt Jens Spahn noch weiter aus: „Und zum Zweiten würde ich mir wünschen, dass Deutschland zusammen mit Österreich, der Türkei und Jordanien, das sind die vier Länder, die die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen haben, jetzt schnell in Kontakt tritt, dass man plant, vielleicht fürs Frühjahr eine Wiederaufbau- und Rückkehrkonferenz.“

Trauriger Wunschzettel: „Wir wünschen uns, dass Opa uns nie wieder anfasst“

Die Wünsche auf Wunschzettel von Kindern können unendlich lang sein. Doch ein Brief eines Mädchens an den Weihnachtsmann ist ein echter Albtraum. „Dass mein Opa für das, was er meiner Mama, meinen Geschwistern und mir angetan hat, bestraft wird. Wir möchten gerne, dass er versteht, was er falsch gemacht hat (…) und uns nie wieder anfasst – das ist eklig“, heißt es laut der Bild-Zeitung darin. Das Mädchen aus Niedersachsen hat das Schreiben zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder an die „Weihnachtsmann & Co. KG Fabrik“ von Influencer Alexander Schönen geschickt. „Als wir ihn lasen, stand plötzlich alles still. Als wäre eine Stopptaste gedrückt. Es war ein Schockmoment“, erklärte der Web-Star dem Blatt. Er rief daraufhin sofort die Polizei. Nun ermitteln die Beamten gegen den Großvater.

Enkelin von Bundesliga-Trainerlegende Stepanović wieder da

Die Enkelin von Bundesliga-Trainer Dragoslav Stepanović galt als vermisst. Am 6. Dezember verließ Emilia gegen 16 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in Berlin-Charlottenburg – seitdem wurde das Mädchen nicht mehr gesehen. In einer Erklärung gab die Polizei an, dass das Mädchen an einer geistigen Retardierung leidet und sei auf dem geistigen Stand einer Acht- bis Zehnjährigen. Doch nun ist sie wieder aufgetaucht, wie ihr Vater gegenüber t-online berichtet und sei wieder in der Obhut der Familie. Es geht der Enkelin des früheren Frankfurt-Trainers Stepanović offenbar gut – unklar sind jedoch die Gründe für das Verschwinden.