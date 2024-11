News des Tages am 12.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.11.24

Neuwahl: Alles läuft auf Ende Februar hinaus!

Nach dem Ampel-Crash wird der Termin für Neuwahlen immer konkreter. Olaf Scholz will die Vertrauensfrage am 18. Dezember stellen, dann wäre am 23. Februar die Neuwahl. „Es wird ein Kompromiss werden. Ich bin mir sicher, dass wir schnell Klarheit bekommen, wahrscheinlich in den nächsten Stunden“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann im „Morgenmagazin“ von ARD und ZDF. Zur Unions-Blockade gegen die Tagesordnung im Bundestag sagt Carsten Linnemann: „Warum sollen wir der Rest-Ampel zu einer Mehrheit verhelfen? Alles, was dringend notwendig ist, darüber lässt sich reden. Alles andere muss eine neue Regierung machen, wir brauchen einen Aufbruch.“

Polizeieinsatz und Festnahmen: Wieder Krawalle in Amsterdam

Nur wenige Tage nach den Gewaltszenen rund um ein Fußballspiel hat es in Amsterdam erneut Ausschreitungen gegeben. Dutzende junge Männer randalierten laut Polizei am Abend im Westen der niederländischen Stadt. Es seien Feuerwerkskörper gezündet und auf Autos geworfen worden, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X meldet. Einige Personen seien festgenommen wurden. Ob es einen Zusammenhang mit den antisemitischen Attacken des vergangenen Freitags rund um das Fußballspiel gibt, ist derzeit ungewiss.

Er plante einen Anschlag: Weihnachtsmarkt-Terrorist (17) bei Mutti verhaftet

Ein 17-Jähriger wollte auf einem Weihnachtsmarkt ein Blutbad anrichten. Am 6. November haben Fahnder des Staatsschutzes den perfiden Plan des 17 Jahre alten Deutsch-Türken aus Elmshorn (Schleswig-Holstein) vereitelt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der Teenager wurde in der Wohnung seiner Mutter verhaftet. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus. Auch auf welchen Weihnachtsmarkt der Terroranschlag stattfinden sollte, ist den Fahndern bislang nicht bekannt.