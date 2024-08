News des Tages am 12.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.08.24

Bürgergeld soll sofort gekürzt werden

Das Bürgergeld soll sinken – und zwar sofort! Zum 1. Januar 2024 stieg das Bürgergeld um satte 12 Prozent. Der Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen beträgt 563 Euro. Die Bundesregierung begründete die Erhöhung mit der Inflation. Die FDP fordert nun eine Senkung des Bürgergeldes, wie die Bild-Zeitung berichtet. „Aufgrund der soliden Haushaltspolitik des Finanzministers ist die Inflation stärker zurückgegangen als ursprünglich gedacht“, sagt Fraktionschef Christian Dürr dem Blatt. Die Folge: „Dadurch fällt das Bürgergeld aktuell 14 bis 20 Euro im Monat zu hoch aus.“ Um 14 bis 20 Euro soll das Bürgergeld demnach gekürzt werden. „Das würde sowohl die Steuerzahler um bis zu 850 Mio. Euro entlasten als auch die Arbeitsanreize erhöhen“, so der Politiker.

Schlussfeier setzt Olympischen Spielen in Paris die Krone auf

Mit einer bunten Schlussfeier sind am späten Sonntagabend die Olympischen Spiele in Paris zu Ende gegangen. Unmittelbar danach löschte Frankreichs Schwimmstar Léon Marchand zusammen mit weiteren Athleten das olympische Feuer. IOC-Chef Bach und OK-Chef Estanguet machten klar, welche Bedeutung das Sportfest habe: „Wir wissen, dass die Olympischen Spiele keinen Frieden schaffen können. Aber die Olympischen Spiele können eine Kultur des Friedens schaffen, die die Welt inspiriert“, sagte Bach. „Deshalb rufe ich alle auf, die diesen olympischen Geist teilen: Lassen Sie uns diese Kultur des Friedens jeden Tag leben.“ Estanguet erklärte: „Durch euch haben wir uns lebendig gefühlt. Ihr habt uns mit Freude erfüllt. Die Welt hat diese Gefühle so sehr gebraucht. (…) Diese Gefühle der Hoffnung, der Liebe und der Inspiration werden bleiben. Im Namen von Milliarden von Sportfans auf allen fünf Kontinenten: Danke!“

Urlauber aufgepasst: Letzte Generation plant Protest-Welle an Airports

Zuletzt gab es immer wieder Proteste von Klimaaktivisten an Airports – und damit geht es wohl auch weiter! Denn die Letzte Generation habe eine Protest-Welle an Flughäfen angekündigt. „Das ist der Anfang zahlreicher Aktion in nächster Zeit. Wir beginnen mit der mildesten Form“, kündigte Klimaaktivist Christian Bläul in der Bild an. Die Aktionen richten sich angeblich nicht gegen die Passagiere, sondern gegen die Politik. Auf was sich Urlauber genau einstellen müssen, haben Aktivisten der Letzten Generation jedoch nicht verraten.