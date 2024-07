News des Tages am 10.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 10.07.24

Spanien steht im EM-Halbfinale

Spanien hat im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich gewonnen und steht somit im Finale. Spanien peilt nach 1964, 2008 sowie 2012 den vierten EM-Triumph an. Marc Cucurella wueder im Stadion wiederholt ausgepfiffen und ledert nun gegen deutsche Fans. „Das ist eine Unverschämtheit! Kein Spieler verdient so etwas. In ein Stadion zu gehen, um einen Menschen auszupfeifen, ist ein Mangel an Respekt gegenüber jemandem, der seine Arbeit macht“, sagte der 25-jährige Kicker. Hintergrund: Spaniens Linksverteidiger hatte im Viertelfinale gegen Deutschland beim Stand von 1:1 einen Schuss von Jamal Musiala an die nicht direkt am Körper anliegende Hand bekommen. Einen Elfmeter gab es dafür nicht. Wer der Gegner von Spanien wird, entscheidet sich am heutigen Mittwoch im Halbfinale zwischen den Niederlanden und England.

Barkeeper lag nach Schamanen-Ritual tot im Fluss

Gemeinsam mit 20 anderen Menschen nahm Alex M. (†25) Ende Juni an einem Zusammentreffen in einer alten Abtei bei Treviso teil. Wenige Tage später wurde seine Leiche in einem Fluss gefunden, wie die Bild-Zeitung meldet. Der Tod des jungen Barkeepers schockiert Italien. Denn er könnte im Zusammenhang eines schamanischen Rituals zu Tode gekommen sein, wie regionale Medien berichten. Einen Suizid oder einen Unfall haben Ermittler bereits ausgeschlossen. Er hatte Kopfverletzungen und mehrere gebrochene Rippen – diese können ihm mit einem Stock zugefügt worden sein.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter und Starkregen

Erst die Hitze und jetzt die Unwetter! Besonders im Osten Deutschlands könnte es heute heftig knallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) wird im Laufe des Tages entsprechende Unwetterwarnungen herausgeben. „Eine erhebliche Kreislaufschaukel kommt auf uns zu. Die Temperaturen gehen zunächst kräftig nach oben. Zum Wochenende kündigt sich starker Regen und ein deutlicher Temperatursturz an. In der kommenden Woche stehen die Zeichen dann wieder ein wenig mehr auf Sommer, ganz ohne Regen werden wir aber voraussichtlich auch dann nicht auskommen“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild-Zeitung.