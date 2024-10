News des Tages am 09.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.10.24

Horror-Hurrikan „Milton“: „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Florida zittert vor Höllen-Hurrikan „Milton“: Er hat an Stärke zugenommen, ist erneut in die höchste Gefahrenkategorie 5 eingeteilt worden! Am Mittwochabend soll er aufs Festland treffen – tausende Menschen fliehen vor dem Monster-Sturm, Millionen bereiten sich darauf vor. Viele verbarrikadieren ihre Häuser und stellen sich auf das Schlimmste ein. Experten gehen davon aus, dass der Hurrikan einer der heftigsten in den vergangenen Jahren in Florida werden könnte. „Ich habe mein ganzes Leben an der Golfküste und 20 Jahre in Sarasota gelebt. So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte David Verinder, Chef beim Sarasota Memorial Health Care System. „Unsere Ängste sind groß, aber wir sind so gut vorbereitet, wie wir können“, heißt es weiter.

Tag der US-Wahl: IS-Anhänger soll Terroranschlag geplant haben

Die US-Behörden haben anscheinend einen Terroranschlag bei den Wahlen in vier Wochen vereitelt. Ein Afghane soll geplant haben, am Wahltag Menschenmengen anzugreifen. Er habe sich Waffen und Munition beschafft. Laut den US-Behörden bestehe zwischen dem Mann und der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) eine Verbindung. Nach seiner Verhaftung bestätigte der Afghane, dass er mit seiner Attacke viele Menschen treffen wollte.

Bei Kitzingen: ICE tötet Streckenarbeiter

Ein ICE hat bei Kitzingen einen Streckenarbeiter erfasst und tödlich verletzt. In Sickershausen (Bayern) wollte der Mann eine Baustelle auf der Bahnstrecke für seine Kollegen abzusichern. Gegen 1.22 Uhr übersah er dabei aber offenbar den durchfahrenden ICE 1080 von München nach Hamburg. Der Zug erfasste ihn – der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Am Hauptbahnhof in Würzburg musste der Zug für die Sicherung von Spuren und die Befragung des Personals stehen bleiben.