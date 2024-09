News des Tages am 09.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 09.09.24

„Scheinfrieden“: CDU geht auf Olaf Scholz los

Wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz geht, soll Russland an der nächsten Ukraine-Friedenskonferenz teilnehmen. Mit Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj sei er sich darüber einig gewesen. Auch der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, bekräftigte ihm darin: „Ganz persönlich glaube ich, dass Bundeskanzler Olaf Scholz kreativ werden und die bestehenden diplomatischen Kanäle Deutschlands nutzen könnte, um auszuloten, ob Gespräche mit Putin sinnvoll wären“, sagte er der Berliner Zeitung. CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter kritisiert in der Bild das Kanzler-Vorhaben: „Der Vorstoß des Bundeskanzlers war absehbar, denn er passt in die Strategie von Teilen der SPD, die Ukraine sehr subtil in einen von Russland festgelegten Scheinfrieden zu drängen, in dem die Unterstützung schrittweise zurückgefahren wird und stattdessen Scheinverhandlungen gefordert werden.“

US-Wahlkampf: Republikanerinnen kritisieren Trump und Vance

Donald Trump und sein Vize J.D. Vance sehen sich neuer parteiinterner Kritik ausgesetzt: Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley übte scharfe Kritik. „Es ist nicht hilfreich, darüber zu sprechen, ob Frauen Kinder haben oder nicht“, sagte die 52-Jährige über die Aussagen ihres Parteikollegen. „Wissen Sie, wenn Sie über Dinge reden wollen, bleiben Sie bei den politischen Inhalten. Die Amerikaner sind klug. Sie brauchen nicht all diesen anderen Lärm, der sie ablenkt.“

Nach Häme über Para-Sportler: SAT.1 setzt Mockridge-Show ab

Komiker Luke Mockridge verhöhnte in einem Podcast Athleten der Paralympischen Spiele. Nun reagiert SAT.1 und setzt die geplante Show „Was ist in der Box?“ mit dem Comedian ab. „Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para-Sportlern, über die sich viele Menschen zu Recht empören, passen nicht zu unseren Werten“, teilte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer mit. Der Comedian hatte in dem Podcast „Die Deutschen“ gesagt: „Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“ Weiter sagte er: „Abgefahren: Der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat: ‚Ey, Du kennst doch die Olympischen Spiele. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in Eurem Land. Sollen wir mal schauen, wer Schnellere hat?'“