News des Tages am 06.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 06.12.24

Polizei warnt: Straftäter aus Psychiatrie ausgebrochen

Zwei Männer sind am 3. Dezember aus der Forensischen Psychiatrie des Klinikums Bremen-Ost entkommen. Sie gelten als äußerst gefährlich. Die Polizei warnt die Bevölkerung: Den beiden Männern sollte man sich nicht nähern. Mohamed Tauz (28), Syrer, ist etwa 170 cm groß, kräftig und hat kurze dunkle Haare sowie einen kurzen Vollbart. Hassan Morabit (24), Marokkaner, ist etwa 180 cm groß, schlank und hat schwarze Haare – diese trägt er gebunden zu einem Zopf. Auffällig ist sein Tattoo am linken Unterarm mit dem Schriftzug „Milodi“. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0421 / 362–3888 oder dem Notruf 110 entgegen.

Anschlag auf Augsburger Weihnachtsmarkt verhindert

Augsburg könnte nur knapp einem Anschlag entgangen sein. Ein Iraker plante womöglich ein Attentat auf den Weihnachtsmarkt. Bayerische Beamte sollen einen Mann unter Terrorverdacht festgenommen haben. Der 37-Jährige stehe nun vor der Abschiebung. Beamte sollen schon am Mittwochabend (4. Dezember) in einer Asylunterkunft zugeschlagen haben und nahmen ihn fest. Durch verherrlichende Postings fiel der 37-Jährige bereits zuvor in den sozialen Medien auf. Er hatte sich in Chats darüber ausgetauscht, einen Anschlag mit einem Auto zu verüben.

IG Metall ruft erneut zu Warnstreik bei VW auf

Der Tarifstreit bei VW spitzt sich weiter zu: Am kommenden Montag steht erneut ein flächendeckender Warnstreik an. In neun deutschen VW-Werken werde die Schichtarbeit früher beendet. „Rund 100.000 Warnstreikende haben Anfang Dezember ein lautes Signal an die VW-Chefetage gesendet: Zukunft statt Kahlschlag!“, sagte Niedersachsens IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger laut Tagesschau. „Wir werden nun am 9. Dezember nachlegen und so den Druck auf das Unternehmen am Verhandlungstisch erhöhen“, heißt es weiter. Am vergangenen Montag waren bereits fast 100.000 Mitarbeiter für zwei Stunden in den Warnstreik getreten.