News des Tages am 06.09.24

Die Nachrichten des Tages am 06.09.24

Er wollte Polizisten töten: Macheten-Mann stürmt Polizeiwache

Schock in Rheinland-Pfalz: In der Nacht stürmte ein Macheten-Mann die Polizeiinspektion in Linz am Rhein. Der Mann wollte ein Blutbad anrichten. „Er drohte damit, die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion zu töten“, sagte Polizeisprecher Jürgen Fachinger laut der Bild-Zeitung. Um zu den Polizisten zu gelangen, müsste er durch eine zweite Tür – damit hatte der Macheten-Mann offenbar nicht gerechnet. Nachdem der Mann in die Schleuse gelangt war, stürmte das SEK. „Die Person konnte nach dem Einsatz eines Tasers in der Schleuse von Kräften der Spezialeinheiten fixiert und festgenommen werden. Dabei wurde er leicht verletzt“, so Jürgen Fachinger.

Neue Umfrage: AfD-Hammer kurz vor Brandenburg-Wahl

Nach den 30-Prozent-Erfolgen der Rechtsextremen in Thüringen und Sachsen ließ das RBB-Magazin „Kontraste“ die Brandenburger befragen. Nach der Umfrage kommt die AfD auf 27 Prozent – nur 23 Prozent würden noch die SPD wählen. Mit 18 Prozent folgt auf dem dritten Platz die CDU, gefolgt von der Wagenknecht-Partei BSW (15 Prozent). Die Grünen könnten gerade noch die 5-Prozent-Hürde schaffen. Linke (4 Prozent) und Freie Wähler (3 Prozent) würden nicht in den Landtag einziehen. Laut der Umfrage würden 42 Prozent der Brandenburger Wagenknechts BSW gern in der Landesregierung sehen – das wären dreimal so viele, wie die Partei wählen würden.

Brutale Prügelattacke in Frankfurt: Vier Angreifer treten Mann (20) bewusstlos

In Frankfurt am Main sucht die Polizei nach einer brutalen Schlägerei mit Fotos nach den Tätern. Vier Männer haben einen 20-Jährigen bewusstlos geprügelt. Der Angriff soll schon an Halloween 2023 in der C-Ebene der Konstablerwache passiert sein. Erst jetzt veröffentlichte die Polizei jedoch Bilder von den Tatverdächtigen. Am Abend des 31. Oktobers gegen 22.05 Uhr soll es zu der Auseinandersetzung gekommen sein. Dann gingen die Täter auf den Mann los – seine Freundin soll noch versucht haben, ihn zu beschützen. Nach der Gewalttat konnten die Angreifer fliehen.