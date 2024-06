News des Tages am 04.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.06.24

Hochwasser: Teile der Burg Falkenstein rutschen ab

Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands ist weiter angespannt. Teile der Burg Falkenstein im oberbayerischen Flintsbach sind angesichts des Dauerregens abgerutscht. Der Landkreis Rosenheim teilte mit, dass unterhalb der Burg rund 50 Anwohner in Sicherheit gebracht wurden. Laut der Tourismusgesellschaft Chiemsee-Alpenland wurde die Burg etwa um 1300 erbaut. Laut Einschätzung des Landesfeuerwehrverbandes ist die Feuerwehr in Bayern so gefordert, wie selten. „Wir haben täglich 30 000 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende im Einsatz und versuchen, Schäden zu verhindern und zu minimieren, wo es geht“, sagt Verbandschef Johann Eitzenberger der Süddeutschen Zeitung.

Testspiel vor EM: Deutschland bleibt torlos gegen die Ukraine

Im Testspiel gegen die Ukraine hatte die deutsche Nationalmannschaft oft den Ball und viele Chancen. Dennoch bliebt die DFB-Elf torlos – am Ende blieb es beim 0:0. 27 Abschlüsse, eine Passquote von 92 Prozent und einen Ballbesitz von mehr als 60 Prozent – das war die Bilanz nach dem Spiel für die deutsche Mannschaft. „Nicht gewinnen ist einfach nicht so toll“, sagte Thomas Müller in der ARD. Die letzte Testchance vor der Fußball-EM hat die deutsche Nationalmannschaft am Freitag – dann muss das Team von Julian Nagelsmann gegen Griechenland ran.

Matthias Fornoff: ZDF-Starmoderator muss seinen Posten räumen

Matthias Fornoff, Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschichte des ZDF, muss seinen Job abgeben. Unter anderem präsentierte er das „Politbarometer“ sowie zahlreiche Wahl-Sendungen. „Matthias Fornoff ist zum 1. Juni nicht mehr Leiter der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Er wird künftig eine neue Aufgabe in der ZDF-Chefredaktion übernehmen“, sagte eine Sendersprecherin in der Bild-Zeitung. Übernehmen soll für den langjährigen Moderator ab dem 1. November Shakuntala Banerjee. Bis dahin ist Antje Pieper kommissarisch für die Hauptredaktion verantwortlich. Über die Gründe für das Aus von Matthias Fornhoff ist wenig bekannt – es sollen sich jedoch einige Kolleginnen über sein Verhalten beschwert haben. „Das ZDF hat diese geprüft und stellt dabei stets hohe Ansprüche an seine Führungskräfte. Matthias Fornoff hat Fehler eingestanden und die getroffene Entscheidung des ZDF akzeptiert“, teilte der Sender mit.