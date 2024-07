News des Tages am 03.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.07.24

Spendenaktion für Arians Beisetzung: „Eltern sollten niemals ihr eigenes Kind beerdigen müssen“

Doch seit einigen Tagen ist es traurige Gewissheit: der kleine Arian (6) aus Bremervörde ist tot. Eine Freundin der Familie ruft nun zu Spenden auf. „Es ist eine unglaublich schwere Zeit für die Familie, denn Eltern sollten niemals ihr eigenes Kind beerdigen müssen“, schreibt sie auf der Spendenplattform GoFundMe. „Jede noch so kleine Spende hilft, Arian eine schöne Beisetzung zu ermöglichen. Und um Arians Eltern in dieser unbegreiflich schweren Zeit auch ein bisschen Last abzunehmen und ihnen die Zeit zugeben [sic!] den Verlust von Arian überhaupt erstmal begreifen zu können“, heißt es auf der Website weiter. Der kleine Arian verschwand am 22. April spurlos aus dem Haus seiner Eltern im niedersächsischen Bremervörde. Einige Wochen später wurde die Leiche gefunden.

Deutscher (40) ertrinkt vor Mallorca-Strand

Ein Mann trieb leblos in der Bucht von Cala Millor im Nordosten von Mallorca. Ein Rettungsschwimmer und ein Beamter der Guardia Civil leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein – erfolglos. Der Mann ist verstorben. Der Verunglückte soll seit einigen Monaten auf Mallorca gewohnt haben, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die genaue Todesursache wird derzeit von der Gerichtsmedizin in Palma untersucht.

Berlin: Tausende türkische Fans feiern Einzug ins EM-Viertelfinale

Die Türkei zieht ins EM-Viertelfinale ein. Für die Fans in Berlin gibt es nach dem Sieg kein Halten mehr. Tausende Anhänger feiern in Berlin den 2:1-Sieg über Österreich. Auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg gab es den schon fast traditionellen Autokorso. Die Türkei muss im Viertelfinale gegen die Niederlande ran – das Spiel findet in Berlin statt und dürfte erneut für einen Ausnahmezustand sorgen.