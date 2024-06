News des Tages am 03.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 03.06.24

Polizist nach Messerattacke in Mannheim gestorben

Der am Freitag bei einer Messerattacke auf dem Marktplatz in Mannheim verletzte Polizist ist gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, das Polizeipräsidium Mannheim und das Landeskriminalamt mit. Der Angreifer habe den Polizisten mehrmals in den Kopf gestochen. Unmittelbar nach der Tat wurde der Beamte notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. „Es bestürzt mich zutiefst, dass der mutige Polizeibeamte nach dem furchtbaren Angriff in Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Sein Einsatz für die Sicherheit von uns allen verdient allerhöchste Anerkennung. Ich bin in diesen bitteren Stunden in Gedanken bei seiner Familie und bei allen, die um ihn trauern“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz beim Kurznachrichtendienst X. „Die Nachricht erschüttert mich bis ins Mark. Alle unsere Gedanken sind bei der Familie, den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen“, schrieb auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. 800 Menschen hatten sich vor seinem Tod zu einer Mahnwache auf dem Mannheimer Marktplatz versammelt. Der Angreifer konnte bisher noch nicht vernommen werden.

Unwetter: Gemeinden im Ostalbkreis evakuiert – Lage spitzt sich zu

Straßen und Häuser sind überflutet, die Rettungskräfte arbeiten rund um die Uhr: Das Hochwasser hat den Süden Deutschlands fest im Griff. Zugespitzt hat sich die Situation vor allem im baden-württembergischen Ostalbkreis. Aufgrund von schweren Überschwemmungen wurden die Menschen in Teilen der Gemeinden Leinzell, Heuchlingen und Göggingen aus ihren Häusern gebracht. Auch das Wasser der Donau steigt weiter – Regensburg hat deshalb den Katastrophanfall ausgerufen. Die Wasserhöhe am Messpunkt Eiserne Brücke habe in den frühen Morgenstunden einen Stand von 5,80 Meter erreicht. In der vergangenen Woche lag dieser noch bei 2,70 Metern. Am Rhein verlagert sich die Hochwasserwelle in den nächsten Tagen vom Oberrhein weiter in Richtung Niederrhein. In Koblenz wird der Scheitel am Mittwoch erwartet, in Köln und Düsseldorf am Donnerstag.

Star-DJ nach dem Nazi-Gegröle auf Sylt: „Mein Lied kann niemand umschreiben“

Auf Sylt grölen junge Leute Nazi-Parolen zu einem weltweit bekannten Song von Gigi D’Agostino – nun wehrt sich der Star-DJ gegen Hass und Parolen. „Mein Lied kann niemand umschreiben. Und keiner verbietet mir mein Lied. Und noch einmal: Das Lied handelt von Liebe“, sagt der im Interview mit der österreichischen Kronen Zeitung. „Wenn ich ein Konzert gebe, spiele ich mein Lied. Und wenn das passiert, werde ich es noch lauter spielen. Am Ende wird die Liebe stärker sein als der Hass“, erklärt er. Für ihn sei ein Verbot überhaupt nicht wirksam. „Rassismus lässt sich nicht stoppen, indem man Musik verbietet. Wenn jemand ein Lied missbraucht, um rassistische Botschaften zu verbreiten, dann macht er das auch beim nächsten und beim übernächsten Lied. Diese ganze Angelegenheit ist grotesk.“