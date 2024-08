News des Tages am 02.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 02.08.24

Opferfamilie enttäuscht über Freilassung von Putins Tiergarten-Mörder

Im Rahmen des westlich-russischen Gefangenenaustauschs kommt auch der Tiergarten-Mörder frei. In Deutschland war er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Angehörigen des Opfers zeigten sich enttäuscht. Die Freilassung des in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen Wadim Krasikow sei „eine niederschmetternde Nachricht für uns Angehörige“ gewesen. Weiter heißt es in der Stellungnahme laut Medienberichten: „Einerseits sind wir froh, dass jemandes Leben gerettet wurde. Gleichzeitig sind wir sehr enttäuscht darüber, dass es in der Welt anscheinend kein Gesetz gibt, selbst in Ländern, in denen das Gesetz als oberste Instanz gilt.“

Gast in Berliner Restaurant niedergeschossen

Am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr fielen Schüsse durch die Schlüterstraße im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Der Täter schoss mindestens zweimal auf sein Opfer, welches an einem Tisch vor seinem Lokal saß. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. Laut der Bild-Zeitung soll es sich um eine Auseinandersetzung zwischen kriminellen Clans gehandelt haben. Derzeit wird überprüft, ob es sich um ein Racheakt für die Schüsse von Mittwochabend im Bezirk Spandau handelt.

Achtung Türkei-Urlauber! Instagram ist gesperrt

Wer derzeit Urlaub in der Türkei macht, kann seine Bilder nicht teilen – zumindest bei Instagram. Denn das soziale Netzwerk wurde gesperrt. Die Sperrung könnte mit der Tötung des Auslandschefs der islamistischen Hamas zusammenhängen. Gründe und voraussichtliche Dauer sind noch nicht bekannt, wie die staatsnahe Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf die türkische Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologie berichtet. Instagram ist nur über eine geschützte Netzwerkverbindungen (VPN) in der Türkei erreichbar.