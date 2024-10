News des Tages am 01.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.10.24

Kampf gegen Hisbollah im Libanon: Israel beginnt „lokal begrenzte“ Bodenoffensive

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Bodeneinsatz gegen die Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon gestartet. Das teilte die Armee beim Kurznachrichtendienst X mit. Man habe „mit begrenzten, lokalisierten und gezielten Bodenangriffen auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformationen gegen terroristische Ziele und Infrastruktur der proiranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon“ begonnen. Seit Tagen greift das israelische Militär massiv Ziele in dem Nachbarland an – unter anderem Waffenlager der Hisbollah. Der Libanon meldete Hunderte Tote und Verletzte.

Nach Rücktritts-Hammer: Grüne plötzlich wieder zweistellig

Nach dem Rücktritt ihres Führungsduos schießen die Grünen im INSA-Meinungstrend rauf. Die Partei legt um 1,5 Prozentpunkte zu – damit kommt sie auf 11 Prozent. Auch die FDP verbessert sich leicht (+1 Prozent), würde aber an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Laut der Bild kommt die SPD auf 15 Prozent, die Union auf 31,5 Prozent. Das BSW kommt auf 9,5 Prozent, die AfD auf 19 Prozent. Mit 2,5 Prozent wären die Linken raus. INSA-Chef Hermann Binkert: „Gegen die Union kann keine Regierung gebildet werden, aber die Union kommt nur mit der SPD auf eine regierungsfähige Mehrheit. Früher galt: GroKo geht immer. Derzeit gilt: Es geht nur noch die GroKo.“

Bekannter Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot

Schuldnerberater Peter Zwegat ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Bekannt wurde er vor allem durch die RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“. „Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend. Er wird uns als einzigartiger Experte und ein Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden“, teilte der Sender in einem Statement mit.