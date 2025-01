Nathalie Bleicher-Woth wandert aus Angst nach Dubai aus

Nathalie Bleicher-Woth wurde durch ihre Rolle bei „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Doch nun ist die ehemalige Darstellerin der RTLZWEI-Soap aus Angst nach Dubai ausgewandert.

Der ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Star hat ihr Heimatland Deutschland hinter sich gelassen und wanderte nach Dubai aus. „Ich bin wirklich innerhalb von zwei oder drei Wochen ausgewandert“, erklärt die 28-Jährige bei Instagram.

Der Grund für den überraschenden Umzug ist jedoch kein schöner. Denn Nathalie Bleicher-Woth hat in Deutschland ein Horror-Szenario erlebt. Denn sie habe sich in ihrem zu Hause nicht mehr sicher gefühlt.

„Meine Scheibe wurde eingeschlagen, ich habe nächtliche Anrufe bekommen. Es wurde bei mir nachts geklingelt. Ich habe Briefe bekommen“, verrät Nathalie Bleicher-Woth in dem sozialen Netzwerk.

Zudem habe sie auch Angst um ihren Sohn. „Ich habe halt einfach wirklich nur noch in Angst gelebt, mit Liam. Also ich glaube, jede Mama kann sich da in mich hineinversetzen“, so die Ex-BTN-Darstellerin.

Nathalie Bleicher-Woth habe nach dem schrecklichen Vorfall die Polizei gerufen – jedoch konnten ihr die Beamten nicht helfen. „Es ist leider wirklich so, dass erst etwas sehr, sehr, sehr, sehr Schlimmes passieren muss, damit etwas wirklich passiert“, plaudert sie aus. Und weiter: „Es war wirklich ein Albtraum für mich. Ich habe jede Nacht geweint. Ich war völlig am Ende.“

Zwar hat Nathalie Bleicher-Woth ihr Heimatland aus Angst verlassen – jedoch fühlt sie sich in Dubai sehr wohl. „Die Menschen sind so nett, so freundlich, so kinderlieb. Das habe ich in Deutschland wirklich noch nie erlebt. […] Es ist einfach so schön, keine Angst haben zu müssen“, schwärmt sie.