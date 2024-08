Nach Vorwürfen von Georgina Fleur im Dschungelcamp: Jetzt meldet sich Kubilay Özdemir!

Im Dschungelcamp der Legenden blickt Georgina Fleur auf eine der schwersten Zeiten in ihrem Leben zurück – die Beziehung zu Kubilay Özdemir. Nun meldet sich ihr Ex und reagiert auf die Vorwürfe.

Im Dschungelcamp spricht Georgina Fleur über die schwerste Zeit in ihrem Leben. Seit der Trennung hat Kubilay Özdemir keinen Kontakt mehr zu der gemeinsamen Tochter. Die Beziehung war geprägt von heftigen Auseinandersetzungen. Nach der Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ kam es zu einer öffentlichen Schlammschlacht.

Georgina Fleur erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex

Georgina Fleur erhob im Dschungelcamp schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. „Der Vater meiner Tochter macht auch gar nichts. Der hilft mir nicht, er ruft nicht mal an. Der schickt nicht mal Blumen zu Weihnachten oder etwas zu ihrem Geburtstag. Das ist schon traurig“, sagte Georgina Fleur im Gespräch mit Elena Miras.

Kubilay Özdemir meldet sich zu Wort

Nun hat sich Kubilay Özdemir zu Wort gemeldet. „Ich möchte mit dem Kind so schnell wie möglich Kontakt haben – lieber gestern als heute“, erklärte der Unternehmer im Interview mit RTL. Inzwischen sei er seit zwei Jahren trockener Alkoholiker und bereut seine Exzesse. „Ich entschuldige mich für alles. Möge mir verziehen sein. Ich habe vor allem mich selbst geändert. Ich habe an mir gearbeitet“, stellt Kubilay Özdemir klar. Zwar will er sein Kind schnellstmöglich sehen – jedoch gilt das nicht für die Mutter seines Kindes. „Mit ihr setze ich mich nicht mehr an einen Tisch. Das ist kein Groll. Das ist Selbstschutz zum Wohle des Kindes“, erklärt der Geschäftsmann.

Den Kontaktabbruch hatte Georgina Fleur damals nach einem alarmierenden Vorfall gefasst. „Als er mir dann dieses krass blaue Auge mit Nasenbruch geschlagen hat vor dem Baby zu Hause in meiner Wohnung, habe ich gesagt: Ok, jetzt reichts“, erinnert sie sich bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. Und weiter sagt sie: „Mir tut es im Herzen weh, wenn ich überlege, wie traurig das sein muss, wenn ich meiner Tochter erklären muss, dass sie einfach keinen Papa hat.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.