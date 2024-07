Nach Dschungelcamp und Gewalt-Eklat: Neue TV-Show für Kim Virginia!

Kim Virginia Hartung hat in einigen Reality-Shows für zahlreiche Skandale gesorgt. Doch die Beauty weiß sich zu vermarkten – nun hat die 29-Jährige das nächste TV-Projekt an Land gezogen.

Die 29-Jährige war dieses Jahr im Dschungelcamp, danach folgte die Show „Prominent getrennt“. Nach einer Eskalation wurde die Teilnehmerin von den Verantwortlichen aus der Show geschmissen. Nun versucht sich Kim Virginia Hartung in einem neuen TV-Format: Sie gehört zum Cast der neuen Staffel von „Beauty & The Nerd“.

Kim Virginia verrät erste Details zu „Beauty & The Nerd“

Kim Virginia Hartung hat bei Instagram einige Details ausgeplaudert und verraten, dass es in den neuen Folgen ziemlich wild wird. „Ich meine es todernst, wenn ich sage: Diese Staffel wird anders“, lässt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin verlauten. Die neuen Folgen der ProSieben-Show scheinen wohl turbulent zu werden.

„Es wird mit Anzeigen um sich geschmissen“

Dann offenbart sie in ihrem Post weiter: „Alte Feinde treffen aufeinander, es wird mit Anzeigen um sich geschmissen, Intrigen, Freunde werden zu Feinden, viele, viele Tränen fließen, Beautys und Nerds streiten sich bis zum bitteren Ende, und die Beautys haben sich perfekt aufgeteilt.“

Nach dieser Aussage sorgen sich die Fans, dass Kim Virginia auch diesmal das TV-Format wieder eher verlassen muss. „Lieben wir und hoffentlich länger als bei Prominent getrennt“, lässt ein Fan in dem sozialen Netzwerk verlauten. Die Beauty gibt aber direkt Entwarnung: „Mich hat niemand geschubst, bis ich blute oder gegen meinen Willen herumgetragen. Außer als Reaktion packe ich keine Realitystars […] freiwillig an!“

In der Show sollen liebenswerte Nerds aus ihren Komfortzonen geholt werden. Jeder Nerd bekommt eine Beauty an seine Seite gestellt, welche ihm dabei helfen soll. Die ungleichen Paare müssen bei „Beauty & The Nerd“ verschiedene Challenges lösen. Am Ende winkt der Preis eines professionellen Umstylings für den Nerd und ein Preisgeld von 50.000 Euro. Kim nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt direkt ihre Meinung – das wird wohl auch bei „Beauty & The Nerd“ der Fall sein. Die neue Staffel der Realityshow zeigt ProSieben ab dem 15. August 2024.