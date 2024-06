Nach der EM 2024? Dieser DFB-Kicker würde ins „Sommerhaus der Stars“ gehen!

Die Fußball-EM in Deutschland steht in den Startlöchern. Wenn der Ball dann nicht mehr rollt, könnte sich ein DFB-Kicker vorstellen, in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teilzunehmen.

Nicht nur bei der Trash-Gemeinschaft punktet „Das Sommerhaus der Stars“, sondern auch bei einigen DFB-Kickern. Schon damals plauderte Niclas Füllkrug aus, dass er ein riesiger Fan der Realityshow sei. „Ich finde dieses ‚Trash-TV‘, wie es ja liebevoll genannt wird, einfach toll, man schaltet halt komplett ab. Man lässt sich entertainen, es ist halt einfach lustig. Ich finde es einfach unterhaltsam“, verriet der Fußballer mal in einem Interview mit RTL.

Robert Andrich würde ins „Sommerhaus“ gehen

Und es gibt noch weitere DFB-Stars, welche die Show verfolgen – oder sogar direkt teilnehmen würden. Denn auch Robert Andrich bekennt sich dazu, ein Fan der RTL-Show zu sein. Der Profi von Bayer Leverkusen geht sogar noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit seiner Frau Alicia würde er an der Sendung sogar teilnehmen.

Robert Andrich plaudert im „EM-Show“-Livestream auf dem DFB-Twitch-Kanal mit David Raum aus, dass er sich einen Pauschalurlaub im „Sommerhaus“ vorstellen könnte. „Ich glaube, mit meiner Frau würde ich ‚Sommerhaus‘ mal machen. Also ich würde wahrscheinlich nur was zusammen machen“, verriet der 29-Jährige.

Die meisten Reality-Stars ziehen für Fame ins „Sommerhaus der Stars“ – daran hat Robert Andrich jedoch wenig Interesse. Er findet es viel spannender, mit seiner Frau als Team zu agieren und aus dem Aspekt findet er die Realityshow interessant. „Die meisten, die als Paar an so Formaten teilnehmen, machen wahrscheinlich vorher schon aus, dass die da nur für Fame reingehen“, erklärt er. Und weiter: „Der Rest sind ja meistens Dating-Shows.“

Robert Andrich wäre nicht der erste Fußballer im „Sommerhaus der Stars“. Denn in der Show haben bereits Thorsten Legat, Sascha Mölders und Mario Basler mit ihren jeweiligen Partnerinnen teilgenommen. Die Fans wären von der Idee begeistert. „Andrich und Fülle im ‚Sommerhaus‘, das wäre was“, schreibt beispielsweise ein User unter dem Clip.