Im Supermarkt sieht der Salat total frisch aus. Nach nur zwei Tagen lässt dieser jedoch schon die Blätter hängen. Mit einem simplen Trick wird der Salat jedoch wieder knackig.

Salat schmeckt am besten, wenn er frisch und knackig ist. Doch auch, wenn die Blätter welken – es ist kein Grund, den Salat im Müll zu entsorgen. Mit einem Trick können Kopfsalat, Eisbergsalat & Co. wieder zum Leben erweckt werden und die Blätter sind wieder knackig.

Salat wird recht schnell welk. Er sollte deshalb möglichst frisch gekauft und sofort verarbeitet werden. Vorsorge ist alles, damit der Salat länger frisch bleibt. Vor allem die Lagerung ist entscheidend. Dieser sollte im Gemüsefach unten im Kühlschrank aufbewahrt werden – aber keinesfalls neben nachreifendem Obst und Gemüse wie Äpfel und Tomaten. Denn diese beschleunigen den Reifeprozess und dadurch kann der Salat deutlich schneller welken. Zudem kann man den Salat in ein feuchtes Küchentuch oder Küchenpapier wickeln – wenn man darauf paar Tropfen Zitronensaft oder Essig gibt, bleibt der Salat länger haltbar.

Mit diesem Trick wird welker Salat wieder knackig und frisch

Die gute Nachricht: Wegen ein paar schlaffen (nicht verdorbenen!) Blätter gehört der Salat nicht in den Müll, sondern kann ohne Probleme verzehrt werden. Mit einem Trick kann man welke Blätter wieder frisch und knackig machen. Und so funktioniert es: Man füllt eine Schüssel mit Wasser und gibt einen Esslöffel Zucker hinzu. Der Salat wird danach 10 Minuten in das Wasser gegeben. Anschließend gießt man das Wasser ab – und man hat wieder knackige Salatblätter. Wer Feldsalat auf diese Weise wieder frisch machen möchte, sollte allerdings warmes Wasser verwenden und die Blätter für rund 30 Minuten ziehen lassen. Danach wird dieser mit kaltem Wasser abgeschreckt.

Darum funktioniert der Wasser-Hack

Und warum funktioniert eigentlich der Trick? Pflanzenzellen sind mit salzreichem Wasser gefüllt. Diese sind von einer Membran umgeben. Das Wasser in den Zellen der Salatblätter ist salzreicher als das Wasser in der Schüssel. Um das richtige Verhältnis herzustellen, wandert Wasser durch die Zellmembran in die Zellen. Die Blätter füllen sich, werden größer und demzufolge sieht der Salat wieder knackig aus. Zeigt der Salat jedoch Anzeichen von Fäule, sollte dieser entsorgt werden.