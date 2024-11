Mit diesem Trick wird schlappes Gemüse wieder knackig

Die Karotte, die eben noch knackig war, ist schrumpelig und der Staudensellerie war auch mal frischer. In der Tonne muss das Gemüse aber dennoch nicht landen. Denn mit einem Trick bekommt man es wieder knackig.

Manchmal hat das frisch gekaufte Gemüse kein Durchhaltevermögen und wird schnell schrumpelig. Jeder Deutsche wirft jährlich Lebensmittel im Wert von 230 Euro weg – eine erschreckende Zahl. Am häufigsten landen Obst und Gemüse in der Tonne – und das nur, weil es vergessen wurde und schlapp ist. Mit einem Lifehack wird das Gemüse jedoch wieder knackig.

So wird schlappes Gemüse wieder frisch

Welker Salat

Man füllt eine Schale mit kaltem Wasser und 2 Teelöffeln Zucker. Für rund 20 Minuten gibt man den Salat in das Zuckerbad – und schon ist er wieder knackig, als hätte man ihn eben gekauft.

Karotten, Radieschen und Kartoffeln

Knollen- und Wurzelgemüse ist eigentlich lange haltbar – jedoch gibt es auch hier Grenzen. Dann einfach das Gemüse in eine Schale mit kaltem Wasser geben und über Nacht am besten in den Kühlschrank stellen. Am kommenden Morgen wirkt das Gemüse so, als wäre es gerade frisch vom Feld gekommen.

Aubergine, Brokkoli, Tomaten und Zucchini

Auch diese Gemüsesorten werden irgendwann weich. Sie kann man ebenfalls für rund 15 bis 20 Minuten in kaltes Wasser legen und sind danach total frisch.

Frau aus Australien geht mit Lifehack viral

Eine Frau aus Queensland ging bei Facebook mit einem Lifehack viral. „Gestern Abend fand ich einen extrem schlaffen Blumenkohl in unserem zweiten Kühlschrank. Er war schon ein paar Wochen alt“, berichtete die Australierin in einer Facebook-Gruppe laut RTL. Die alleinerziehende Mutter wollte das Gemüse jedoch nicht wegwerfen.

Über Nacht hat die Australierin den Blumenkohl in einer Schüssel mit Wasser aufgeweicht. „Ich habe es ausprobiert und bin mit frischem Blumenkohl aufgewacht“, erzählt sie. Das Einweichen funktioniert auch mit anderen Gemüsesorten wie Staudensellerie oder Karotten. Auch wenn das Gemüse schon etwas älter ist, enthält es trotzdem noch die meisten Vitalstoffe.