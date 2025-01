Mit diesem Trick kann man das Getränk durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen schleusen

Trinkflaschen sind bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen tabu und müssen davor ausgetrunken oder weggeschmissen werden. Mit einem Trick kann man das Getränk durch die Sicherheitskontrolle schleusen und mit an Bord nehmen.

Kurz vor der Sicherheitskontrolle leeren viele Passagiere hektisch ihre Trinkflasche und schmeißen diese sogar weg. Nach dem Sicherheitscheck wird dann meist ein neues Getränk gekauft – und das kann ordentlich ins Geld gehen. Denn für Getränke muss man am Flughafen ziemlich viel zahlen, um während des Fluges versorgt zu sein.

Bei der Mitnahme von Getränken gilt die sogenannte 3-1-1-Regel. Das bedeutet: Es dürfen ausschließlich drei 100-Milliliter-Flaschen in einem Plastikbeutel mit einem Liter Fassungsvermögen pro Person mitgeführt werden. In den sozialen Netzwerken werden immer Videos gepostet, wie man seine Trinkflasche mit ins Flugzeug nehmen kann – mehrere User haben den Trick bereits ausprobiert und dieser scheint auch zu funktionieren.

Trinkflasche im gefrorenen Zustand mitnehmen – funktioniert der Trick wirklich?

Einige Influencer haben das Getränk zuvor eingefroren und sind damit durch die Sicherheitskontrolle – tatsächlich hat es überwiegend funktioniert. Eine Apfelschorle ist also dann erlaubt, wenn sie im gefrorenen Zustand präsentiert wird – denn dann greift die sogenannte 3-1-1-Regel nicht mehr, da hier von Flüssigkeiten die Rede ist. Da es zahlreiche Videos dazu im Netz gibt, gilt es als wahrscheinlich, dass das gefrorene Getränk mit an Bord darf – jedoch ist das auch keine Garantie.

Das sagen die EU-Vorschriften

Seit 2006 dürfen Behälter mit Flüssigkeiten im Handgepäck nicht mehr als hundert Milliliter beinhalten. Die Regelung wurde zur Terrorabwehr in der EU-Verordnung festgelegt im Jahr 2006 festgelegt. Alle Fläschchen müssen in einem transparenten Plastikbeutel aufbewahrt werden – diese Regelung wurde an einigen Airports wieder abgeschafft. In den Vorschriften steht jedoch nichts von gefrorenen Wasserflaschen. Wenn man sich unsicher ist, sollte man beim Flughafenpersonal sich vorab informieren.

Ein weiterer Hack: Leere Flasche mit ins Flugzeug nehmen

Es ist natürlich erlaubt, eine leere Flasche mit an Bord zu nehmen. Mit der leckeren Apfelschorle wird es zwar nichts – aber diese kann man sich nach der Sicherheitskontrolle zumindest mit Wasser auffüllen und umgeht so die teuren Getränkepreise am Flughafen. Um den Geschmack des Wassers etwas aufzupeppen, kann man sich davor Brausewürfel oder ähnliches besorgen – diese kann man auch im Handgepäck mitführen.