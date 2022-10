Leony: DSDS-Jurorin packt über Dieter Bohlen aus!

Sängerin Leony wurde 2014 selbst durch eine Castingshow berühmt. Die 25-Jährige sitzt nun in der finalen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury. Die Musikerin verrät jetzt, wie Dieter Bohlen abseits der Kameras tickt.

Leonie Burger alias Leony wird neben Pietro Lombardi, Katja Krasavice und natürlich Chefjuror Dieter Bohlen in der Jubiläumsstaffel von DSDS in der Jury sitzen. Die Staffel wird seit einigen Wochen produziert und die Sängerin hat nun einige brisante Details über Dieter Bohlen verraten – auch, wie der Poptitan hinter den Kameras tickt.

Leony spricht über Dieter Bohlen

Im Interview mit BUNTE bezeichnet Leony den Chefjuror als „superlieb“. „Dieter ist natürlich Dieter, der ist einfach offen und ehrlich, was manche Leute nicht vertragen können, egal, ob es Dieter oder jemand anderes ist“, sagt die 25-Jährige. „Wenn man ins Casting kommt und nicht so gut ist, müsste man nach 20 Jahren vielleicht auch wissen, dass Dieter den ein oder anderen Spruch bringt und sich darauf einstellen“, meint Leony weiter. Neben Dieter Bohlen sitzen auch Pietro Lombardi und Katja Krasavice in der Jury. Insgesamt scheinen sich die Juroren sehr gut zu verstehen: „Wir haben superviel Spaß mit den anderen aus der Jury. Wir lachen sehr viel“, verriet die Sängerin.

Mit ihrer Band „Unknown Passenger" gewann Leony damals die RTL-Show „Rising Star". Sie wisse daher genau, wie es ist, an einer Castingshow teilzunehmen. „Das ist natürlich von mir damals auch ein riesiger Traum gewesen, Musikerin oder Sängerin zu werden. Genauso ist es für alle, die jetzt bei uns waren der Traum, und da tut es natürlich manchmal weh, wenn man den zerplatzen lassen muss", meint die Musikerin. RTL zeigt die finale Staffel von „Deutschland sucht den Superstar" ab Januar 2023.