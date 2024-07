KUKKSI NEWSFLASH Spezial: Mordanschlag auf Donald Trump!

Er ist wohl nur knapp mit dem Leben davongekommen! In Butler (Bundesstaat Pennsylvania, USA) fielen am Samstagabend plötzlich Schüsse. Donald Trump geht danach zu Boden – er wurde am Ohr getroffen.

Personenschützer des Secret Service werfen sich in die Schusslinie und schützen mit ihrem Körper den ehemaligen US-Präsidenten. Aus dem Hinterhalt hat der Schütze offenbar mehrfach abgedrückt. Ein Zuschauer wurde dabei tödlich getroffen – zwei weitere wurden verletzt. Geheimdienstmitarbeiter erschießen den Attentäter schließlich.

Augenzeugen machen den Sicherheitskräften schwere Vorwürfe

Später wurde klar, dass die Schüsse von einem Dach abgefeuert wurden. Nach dem Attentat musste Donald Trump in einem Krankenhaus behandelt werden – dieses konnte er mittlerweile wieder verlassen. Augenzeugen machen den Sicherheitskräften nun schwere Vorwürfe. Einige hätten die Security-Mitarbeiter gewarnt, als sie denn Täter davor gesehen haben – das wurde jedoch ignoriert. „Wir haben einen Typen gesehen, der das Dach hinaufkletterte. Das war 15 Meter von uns entfernt“, erzählte ein Mann der britischen BBC.

„Er hatte ein Gewehr. Wir konnten ihn deutlich mit einem Gewehr sehen“, so der Augenzeuge. Weiter berichtet die Quelle: „Ich habe mich gefragt, warum Trump noch immer spricht und nicht von der Bühne gebracht wurde.“ Ein weiteres Video zeigt die Sekunden vor der Attacke. „Er hat eine Waffe! Er hat eine Waffe!“, heißt es darin. Donald Trump tritt für die Partei Republikaner bei der Präsidentenwahl im November an. Am Montag soll in Milwaukee deren Parteitag beginnen