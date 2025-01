Krebs-Drama: TikTok-Bekanntheit beerdigt ihren eigenen Arm

Bei TikTok hat eine junge Frau ein bizarres Video veröffentlicht: Sie feiert mit Freunden eine Beerdigung – und zwar die ihres eigenes Armes. Dahinter steckt jedoch eine tragische Geschichte.

In dem Clip ist die 22-Jährige ganz in schwarz zu sehen. Ein Spitzenschleier bedeckt ihren haarlosen Kopf. Vor ihr befindet sich ein Kissen – darauf befindet sich ihr Arm. Ärzte mussten diesen oberhalb des Ellbogens amputieren – nur so hatte die Frau die Chance, weiterzuleben.

Das Video hat mehr als 30 Millionen Aufrufe. In den vergangenen Jahren ist Eldiara Doucette alias „Bionic Barbie“ im Netz eine echte Berühmtheit geworden. Hunderttausende User verfolgten ihr Schicksal: Im Alter von 19 Jahren wurde bei ihr ein Synovialsarkom diagnostiziert. Es handelt sich dabei um eine aggressive Form von Krebs, welcher vor allem das Binde- und Weichteilgewebe befällt. Aufgrund der Krankheit musste sie ihr Film-Studium in Los Angeles abbrechen.

Die ersten Symptome bekam sie im Alter von 16 Jahren, wie das Magazin People berichtet. Sie unterzog sich in den darauffolgenden Jahren mehrere Behandlungen – jedoch kehrte der Krebs immer wieder zurück. Auch die Entfernung der Tumore, Bestrahlungen und Chemotherapie hatten nicht mehr geholfen.

Arm muss amputiert werden – nur so konnte Eldiara Doucette weiter leben

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, musste ihr Arm amputiert werden – nur so hatte Eldiara Doucette die Chance, ihr Leben weiterzuführen. Bereits in einem frühen Stadium berichtete die 22-Jährige von ihrer Krankheit in den sozialen Netzwerken und wollte die User über die Krankheit aufklären.

Auch vor und nach der Amputation dokumentierte die Influencerin ausführlich. „Diese Videos haben mir endlich geholfen, nach außen hin zu verarbeiten, was passiert“, sagt Eldiara Doucette gegenüber People. Der Eingriff habe nicht viel verändert: „Jahre voller Schmerz und Lähmung hatten meinen rechten Arm längst irgendwie unbrauchbar gemacht.“

Beerdigung für verlorenen Arm

Im Januar nahm sie Abschied und veröffentlichte ein „Beerdigungs“-Video ihres Armes. „Ich habe immer Witze darüber gemacht, dass mein Arm versucht, mich umzubringen. Nachdem ich ihn auf der Bahre angeschaut und die Narben gesehen habe, die sich über die Jahre angesammelt haben, habe ich festgestellt, dass er auch ein Opfer dieser Krankheit ist. Und er hat für mich das ultimative Opfer gebracht“, schreibt Eldiara Doucette bei Instagram.