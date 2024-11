Kekse sind verbrannt: Mit diesen Tricks kann man Plätzchen noch retten

Kurz nicht aufgepasst und schon kommen verbrannte Plätzchen aus dem Ofen. Das kann schnell passieren – nicht immer muss man diese wegschmeißen. Mit einigen Tricks kann man die Kekse in manchen Fällen noch retten.

In der Adventszeit wird die Küche zur Backstube. Plätzchen backen macht Spaß, kann aber durchaus auch aufwendig sein: Die Zutaten wurden sorgfältig abgewogen, der Teig verknetet und die Plätzchen ausgestochen. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Kekse verbrannt sind. Bevor man diese wegschmeißen muss, gibt es kreative Hacks, um die Kekse noch zu retten.

Mit diesen Tricks kann man verbrannte Plätzchen noch retten

Nicht jeden verbrannten Keks muss man sofort in die Mülltonne werfen. Besonders, wenn nur einige Ecken schwarz sind, kann man einen Rettungsversuch unternehmen. Wichtig dabei ist vor allem, dass die Plätzchen abgekühlt sind, da sie sonst zerbröseln würden.

Verbrannte Stellen: Wenn nur einige Stellen auf der Oberfläche verbrannt sind, kann man eine Reibe verwenden. Auch ein scharfes Buttermesser eignet sich dafür, um die dunklen Stellen abzuschaben.

Verbrannter Keksboden: Über den Keksboden kann man vorsichtig mit einer Küchenreibe fahren. So entfernt man nach und nach die dunkle Schicht. Besonders eine Parmesanreibe oder Zitronenreibe eignen sich dafür.

Zerbrochene Plätzchen: Sind die Plätzchen an einigen Stellen angebrannt und zerbrochen, können diese noch als Dekoration für Desserts verwendet werden.

Verkohlte Plätzchen sollten weggeschmissen werden

Es mag ärgerlich sein, aber ganz verkohlte Plätzchen sind nicht mehr zu retten. Aufgrund des höheren Gehalts an Acrylamid sollten sehr schwarze Kekse unbedingt entsorgt werden. Mehrere Studien haben herausgefunden, dass Acrylamid krebserzeugend wirken kann.

Verbrannte Plätzchen kaschieren

Zwar sind leicht verbrannte Plätzchen noch zu retten – aber man sieht natürlich die Stellen. Die Kekse kann man einfach in eine Schokoglasur tauchen und ihn damit bestreichen – schon sind die verbrannten Stellen kaschiert. Auch eine Glasur aus Puderzucker oder Streusel, Zuckerperlen, Nüsse oder Krokant eignen sich dafür.

Verbrannte Plätzchen sind oft hart – mit dem Apfel-Trick werden diese wieder weich

Verbrannte Plätzchen kann man optisch mit diversen Glasuren wieder aufpeppen. Jedoch sind diese geschmacklich oft hart – doch auch hier kann ein Hack weiterhelfen. Mit dem Apfel-Trick ist das nämlich Schnee von gestern. Und dieser funktioniert so: Zu den harten Keksen legt man ein Stück Apfel in eine Dose. Dieser gibt nämlich Feuchtigkeit ab, dass die Kekse wieder weich werden. Je nachdem wie hart die Kekse sind, sollten sie 3 bis 6 Tage in der Dose bleiben. Jedoch sollte das Apfelstück täglich ausgetauscht werden, um Schimmel zu vermeiden.