Johanna Perez: Influencer-Bodybuilderin stirbt plötzlich mit 35 Jahren!

Trauer in der Fitness-Community. Die panamaische Athletin Johanna Perez ist wenige Tage nach ihrem 35. Geburtstag plötzlich verstorben. Die traurige Todesnachricht gab ihre Familie bei Instagram bekannt.

Sie war eine Bodybuilding-Pionierin. Nun ist Johanna Perez im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. Unklar ist auch, ob Ermittlungen seitens der Behörden eingeleitet wurden. Ob die Bodybuilding-Influencerin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, ist auch ungewiss.

„Am 23. Oktober hat unsere geliebte Johanna Perez ihren ewigen Frieden gefunden. Ihre Liebenswürdigkeit und Freude bleibt in unseren Herzen“, schreibt ihre Familie in einem Instagram-Beitrag. Die Angehörigen baten darum, eher bunte Farben bei der Beerdigung zu tragen und auf Schwarz zu verzichten.

In den sozialen Netzwerken war Johanna Perez unter dem Namen „JohaFit“ bekannt. Bei Instagram baute sich die Influencerin eine riesige Community auf und hatte mehr als 46.000 Follower. Dort postete sie Ratschläge zu einem gesunden Lebensstil und Ernährung. Laut der Bild-Zeitung war Johanna Perez eine der ersten Frauen in Panama, die an professionellen Bodybuilding-Turnieren teilnahm.

Riesige Trauer in der Fitness-Community

Nicht nur für die Familie ist der unerwartete Tod ein riesiger Schock, sondern auch für ihre Anhänger – diese drückten in zahlreichen Kommentaren ihr Beileid aus. „Johanna war eine außergewöhnliche Person, voller Licht und Liebe, und ihre Erinnerung wird in den Herzen all derer weiterleben, die das Privileg hatten, sie zu kennen. Ihr Lachen, ihre Freundlichkeit und ihr großzügiger Geist werden einen unauslöschlichen Eindruck in unserem Leben hinterlassen“, schreibt ein User. In einem anderen Kommentar heißt es: „Wenn es im Himmel ein Fitnessstudio gibt, musst du dort dein Bestes geben, denn Sport war dein Leben und dein größtes Vermächtnis. Du hast gezeigt, dass es nicht darum geht, wie lange man lebt, sondern darum, glücklich zu leben.“

Wenige Tage vor ihrem Tod feierte sie ihren 35. Geburtstag und schrieb in den sozialen Netzwerken: „Danke Gott, dass du mir ein weiteres wunderbares und magisches Lebensjahr geschenkt hast… Möge es voller Liebe, Gesundheit, Verlangen, Geld, Glück, Stärke und Frieden sein.“ Die Influencerin postete mehrere Schnappschüsse von ihrer Geburtstagsparty.