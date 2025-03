Mit nur 16 Jahren: TikTok-Star Mommy Joshua plötzlich verstorben

Mehr als eine Million User folgten Mommy Joshua auf der Plattform TikTok. Nun trauert seine Community um den Influencer: Im Alter von nur 16 Jahren ist er überraschend verstorben. Die Todesumstände sind derzeit noch völlig unklar.

Bekannt war Mommy Joshua unter dem Namen „f30joshh“ in den sozialen Netzwerken. Besonders bei TikTok hatte der Influencer eine riesige Fangemeinde von mehr als einer Million Followern. Im Alter von 16 Jahren ist er plötzlich verstorben.

Aufgrund seiner Lipsync-Videos wurde der 16-Jährige berühmt. Mommy Joshua zeigte sich auch immer wieder mit seiner Freundin Emmie Gilkin vor der Kamera. Doch nun trauert sie um ihren Partner.

„Josh zeigte mir, was Liebe wirklich war, obwohl ich sehr jung bin“

„Ich vermisse diesen süßen Jungen gerade jetzt. Hätte nie gedacht, dass ich ohne dich hier sein würde. Josh zeigte mir, was Liebe wirklich war, obwohl ich sehr jung bin. Er hat es nie versäumt, ein Lächeln auf mein Gesicht zu zaubern, egal wie wütend ich auf ihn war“, schreibt Emmie Gilkin zu mehreren Aufnahmen des Verstorbenen.

In dem Posting heißt es weiter: „Josh wurde von allen um ihn herum so geliebt, er war ein großartiger Freund und vor allem der beste Freund. Josh würde absolut alles für mich tun, selbst wenn er am Tiefpunkt war. Jeder kannte ihn für seine TikToks […], aber ich kannte ihn als den süßen, erstaunlichen Jungen, der mich so gut behandelt hat.“

„Wir vermissen dich so sehr, Josh, wache über uns und beschütze uns“

Zuletzt findet sie noch weitere emotionale Worte: „Ich könnte noch so viel mehr über diesen einen Mann sagen, der einen großen Platz in meinem Herzen hat und immer haben wird, aber ich möchte, dass jeder, der dies liest, sich an seine Lieben hält, solange sie hier sind, und dass ihr euren besten Freunden sagt, dass ihr sie liebt. Wir vermissen dich so sehr, Josh, wache über uns und beschütze uns.“ Auch zahlreiche User trauern in den Kommentaren um den 16-Jährigen. Zur genauen Todesursache gibt es bisher keine Details.